Pillado en Santiago copiando con unas gafas con Inteligencia Artificial en el examen MIR

Los aspirantes MIR están enfadados, preocupados y, en muchos casos, indignados. Al menos, ese es el sentir que transmite la Asociación MIR España. “Recibimos muchas denuncias a través de nuestras redes, y muchas más que no podemos publicar”, nos cuenta Jesús Arzúa, presidente de este colectivo.

La polémica, sin duda, está servida. “No se están realizando correctamente los controles. Se ha visto que hay vocales que no tienen la preparación adecuada para vigilar el examen, gente que sale al baño hasta siete veces, cuchicheos entre compañeros, no hay inhibidores de frecuencia, no hay detectores de metales…”. Jesús hace un breve resumen, pero podría estar horas repasando la cantidad de información que les llega. “Hay menos control que en la selectividad”, asegura.

Fue calificado con un cero pero se podrá presentar el año que viene

Hablamos del examen MIR celebrado el pasado 24 de enero. En el caso de Santiago, los interventores detectaron el uso irregular de aparatos tecnológicos mientras un candidato estaba realizando la prueba. A través de las gafas y el reloj estaba haciendo uso de la inteligencia artificial para manipular el resultado del examen. Se le retiraron en el momento, pero pudo continuar respondiendo a las preguntas. Eso sí, finalmente fue calificado con un cero. “Esas fueron todas las consecuencias, un suspenso. El año que viene se puede volver a presentar”, analiza este doctor, que nos atiende desde Boiro, en A Coruña, donde ejerce su profesión.

Sanidad confirma este caso pero parece que para el Ministerio sería el único incidente de estas características recogido en las actas remitidas por las 25 aulas distribuidas en toda España. “Si nosotros lo sabemos, ¿cómo es posible que no lo sepa Sanidad? El MIR antes era un orgullo nacional, hasta otros países nos copiaban el sistema; ahora se está acabando con ese prestigio”.

El caso sale a la luz en un contexto de polémica abierta sobre el desarrollo de las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada. Sobre todo, después de que la nota más alta del MIR de este año la haya conseguido una aspirante con un expediente en la carrera inferior al 6,5. El dato sorprende, ya que en años anteriores los perfiles académicos similares se situaban muy lejos de los primeros puestos.

Polémica por la nota más alta del examen de este 2026

“Tradicionalmente, estos primeros puestos eran para los expedientes más brillantes, personas que sacan curso por año, recién licenciados… Hay un perfil que se suele cumplir”, confirma Jesús Arzúa. No encajaría con los primeros puestos de este año. No quieren personalizar, hablan en términos generales, pero aseguran que la tendencia es como para revisar. Por todo ello, la Asociación MIR España ha solicitado formalmente una auditoría independiente que analice el desarrollo de la convocatoria de 2026.

La número uno del MIR 2026, Bianca Ciobanu, que alcanzó una puntuación de 188 sobre 200, ha manifestado públicamente en los últimos días estar de acuerdo con cualquier investigación que contribuya a reforzar la transparencia del proceso. Ella defiende su resultado y niega haber utilizado dispositivos de inteligencia artificial o haber cometido irregularidades.

“Nosotros lo que pedimos es que, en caso de duda, se repita el examen. Pero que lo repitan las personas sobre las que pueda haber esas dudas. Que no paguen justos por pecadores”, concluye Jesús Arzúa.

