La desesperación de los vecinos de Sierra Bermeja ante el incendio: "Creíamos que íbamos a salvarnos y amanece con más fuego"

El pueblo de Ronda (Málaga) ha habilitado su polideportivo para los 3.000 desalojados de 6 localidades de la zona de Sierra Bermeja que han tenido que abandonar sus casas debido al incendio que por el momento ya ha calcinado 9.000 hectáreas. Buena parte de esos vecinos han ido a domicilios de personas cercanas y a primera hora de la mañana regresan a los centros habilitados para su acogida, como polideportivos municipales, para tomar el desayuno.

Eran las 6,00 horas cuando los vecinos de localidades como Jubrique o Júzcar eran avisados de que tenían que abandonar de sus casas por la cercanía del humo. El fuego se acercaba peligrosamente a la población y la indicación de los expertos era la de pedir a los vecinos que salieran de sus domicilios. Muchos de ellos se han dirigido a poblaciones cercanas como Algatocín.

Desconcierto y miedo es lo que se respira entre los desalojados que no saben cuándo podrán volver. Josefa una de las desalojadas. Ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencia, está nerviosa porque el fuego pase el río y llegue a su casa.

Ha sido un fin de semana de infierno, los vecinos no dejaban de mirar por la ventana viendo, impotentes, cómo se acercaba el fuego. Ya el viernes tenían su petate hecho por si tenían que salir de inmediato. El propio alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, lloraba ante las cámaras diciendo que llevaba meses advirtiendo de que los bosques estaban sin limpiar y eso era un peligro. No entiende que se haya decretado nivel 2 tan tarde, ni por qué no estaba la UME desde el principio para extinguir el fuego. "Ha habido muchísima dejadez y este es el resultado", lamenta.

