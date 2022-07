¿Se declarará la pandemia de la viruela del mono? El catedrático de la OMS, Mas-Coma lanza el siguiente mensaje

Los contagios de viruela del mono siguen extendiéndose por todo el mundo y España, desafortunadamente, encabeza el ranking con 3.000 casos activos.

España es el país del mundo que más positivos en viruela del mono registra, pero este virus se ha extendido por todos los continentes: en Europa hay 7.104 casos de los cuales 1.924 se han registrado en Alemania, 1.856 en Reino Unido y 912 en Francia. En EEUU se han contabilizado 1.980 casos, en Canadá 539 y en Brasil 310.

Espejo Público ha entrevistado al catedrático Santiago Mas-Coma, experto de la OMS, que hace unos días se mostró pesimista a corto plazo sobre el control de esta enfermedad porque "los casos no paran de subir cada día". "No creo que tardemos mucho en declarar la pandemia", señaló entonces.

Al ser preguntado hoy por este pronóstico Mas-Coma señaló: "la preocupación es mundial, yo hace 10 días dije que esto llevaba connotaciones pandémicas y la OMS salió el otro día declarando la alerta internacional máxima".

Mas-Coma añade: "A mí me parece bien que aún no se utilice el término de pandemia porque cuando se utiliza la gente se cree que vamos a confinar en casa a todo el mundo otra vez y no es el caso porque es una enfermedad que se transmite de manera diferente".

Para poner en contexto el preocupante avance de la viruela del mono por el mundo, Mas-Coma indica que "en los últimos 100 años tenemos contabilizados del orden de 950 casos" frente a los miles de positivos registrados en las últimas semanas. "El salto de animales a humano en África era relativamente frecuente, pero siempre sucedía en zonas rurales y eran pequeñas epidemias que se auto-limitaban".