David de las Heras, director de Kapital: "Si cierras las discotecas la gente se va a ir a una casa sin ningún límite ni control"

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad se han confirmado 2.987 contagios y 12 fallecimientos por coronavirus. Este será el último fin de semana antes de la entrada en vigor de las nuevas 11 medidas que serán obligatorias en toda España para frenar el avance de la pandemia, pero la fecha en la que entren en vigor dependerá de cada comunidad autónoma.

Entre estas medidas está el cierre del ocio nocturno. También los bares y restaurantes tendrán que cerrar partir de la 1:00 y deberá haber distancia interpersonal dentro de los locales. En el caso de Madrid, desde el 31 de julio a la 1:30 todos los locales tenían orden de cerrar. David de las Heras, director del Grupo Kapital, manifiesta que el plan del Gobierno de la desescalada "ha fracasado" y señala que no entienden por qué las discotecas son un foco de contagio "especial".

"Llevamos viviendo de nuestros ahorros desde el mes de marzo", afirma. Por su parte, considera que si se cierran las discotecas, la gente celebrará fiestas en sus casas "sin ningún límite ni control".

Apunta que en las discotecas las medidas de seguridad son "más importantes que en eventos culturales o deportivos"e indica que si la situación es preocupante es "normal que se cierren las discotecas", pero si la situación no es preocupante señala que no lo entiende. Sobre las pegatinas que repartieron en diversas discotecas a los clientes para que taparan la cámara del móvil y no se viera lo que sucedía dentro, manifiesta: "es una vergüenza".

