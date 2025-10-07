Llegan a España los otros 27 integrantes de la flotilla interceptada por Israel que quedaban por regresar

El avión A-400 de la Fuerza Aérea Española que traslada a otro grupo de activistas españoles de la flotilla Gobal Sumud aterrizaba este lunes por la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían esta noche desde Atenas en distintos grupos a vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona.

Aún queda por regresar a España una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot. El avión militar español, que salió este lunes desde Zaragoza hasta Atenas para regresar horas después a España, llegó al aeropuerto madrileño pasadas las 23.12 horas.

Cientos de personas esperaban a los activistas en Barajas con consignas propalestinas

Desde mucho tiempo antes, centenares de personas se han congregado en las instalaciones de la terminal 2 de Barajas, por donde saldrán los activistas, coreando consignas en favor de Palestina y en contra de Israel. Los congregados también dieron vivas a la flotilla, portaban pancartas dando la bienvenida a los activistas y lucían banderas palestinas.

"¡Las niñas de Gaza no son una amenaza!", "¡No es una guerra, es un genocidio!", "¡Viva Palestina libre!" y "¡Gaza aguanta el mundo se levanta!" fueron algunos de las frases que corearon los congregados, además de "¡Israel asesina, Europa patrocina!" y "¡Palestina vencerá!".

Mónica García, Ione Belarra, e Irene Montero acuden al aeropuerto

Como ocurrió también este domingo con el primer grupo de activistas repatriados, al aeropuerto madrileño han acudido de nuevo la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, e Irene Montero, eurodiputada de la misma formación. Aunque la intención del envío del avión militar era traer a todos los activistas que permanecían en Israel, algunos decidieron viajar en vuelos comerciales directamente a Bilbao y Barcelona, sus lugares de procedencia.

