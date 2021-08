Damián Quintero, medalla de plata en kárate en los JJOO, hace una de sus técnicas en el plató de Espejo Público

El español Damián Quintero ha conseguido la medalla de plata en la final de kárate en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y este jueves ha visitado el plató de Espejo Público. "Ha sido una experiencia increíble, hemos disfrutado como niños", asegura.

Como anécdota, Quintero ha contado que casi pierde la medalla, ya que se le olvidó mientras hacía una entrevista: "Fue el día después de la final, estaba en las nubes, había dormido 3 horas", manifiesta el deportista entre risas. Compitió con el japonés Ryo Kiyuna y señala: "Japón es la cuna del kárate, es muy difícil competir allí". En cuanto a las expectativas, confiesa que tuvo "mucha presión".

Por otro lado, los padres de Damián Quintero, Miriam y Hugo, han sorprendido al deportista en el programa. Hace más de un mes que no ve a sus padres y estos manifiestan: "No podemos pedir más, no puede ser más buena persona y más estudiante". Por último, Quintero ha demostrado en el plató una de sus técnicas en Kárate.

Quintero se quedado a las puertas de la gloria olímpica, ya que finalmente el japonés Ryo Kiyuna ganó el oro. Kiyuna obtuvo 28,72 puntos con el kata 'Ohan Dai' y Quintero 27,66 con 'Suparinpei'. Con su medalla, España consiguió su segunda medalla en kárate, después del oro logrado por Sandra Sánchez. Las medallas de bronce fueron para el estadounidense Ariel Torres y el turco Ali Sofuoglu.