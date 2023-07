La curiosa conexión entre Robres y Ohio

Robres, Huesca, 540 habitantes. En esta localidad se da un fenómeno llamativo desde las primeras Elecciones Generales de la Democracia. Los resultados de sus comicios municipales son trasladables al ámbito nacional. Y esto ha sucedido incluso en los porcentajes de votos hasta el año 2015, cuando el fin del bipartidismo hizo más complejos los cálculos electorales. Aquí encontramos votantes de todo el arco parlamentario. También quienes se abstendrán y también indecisos. Un universo nacional a escala local.

"Siempre voto al mismo partido. Solo tengo una chaqueta"

Los vecinos saben que les relacionan con un estado americano y se lo toman con humor. “Nos hace gracia que nos comparen nada menos que con Ohio, aunque ojalá todo lo que sucede en Robres se trasladara a lo que ocurre en España”. La afirmación es de Luis, orgulloso de los tres festivales de teatro que hay en el pueblo. Magdalena es de las que votan siempre al mismo partido: “Yo solo tengo una chaqueta”. Sabe de esta comparación, pero confunde un poco el concepto: “Dicen que lo que sale en las elecciones en Robres suele salir en Ohio, pero yo no sé lo que es eso”.

"Voto a uno o voto a otro. Es una cosa que me da de repente"

Andrés, el panadero, admite que casi nunca vota al mismo partido, pero tampoco tiene un criterio muy claro: “voto a uno y voto a otro. Lo cambio como me da, es una cosa que me da de repente”. Y a estos cambios de tendencias son a los que hace alusión Álvaro Domec, el nuevo alcalde. “Este pueblo no está politizado en cuanto que la gente vota una cosa sin pensar. Yo no he estado siempre en el PP aunque ahora sea alcalde por el PP. También he votado antes a otros partidos”.

"Siempre he votado pero esta vez no. No me gusta que votes a un partido y luego se junten con otros"

En Robres también hay indecisos. Es el caso de Alicia, que aunque vive en Australia está censada en su pueblo. Aún no tiene decidido su voto, pero sabe que el suyo será igual de importante que el del resto de sus vecinos. En la piscina, Amelia nos dice que ésta será la primera vez que no acuda a las urnas: “siempre he votado, pero lo que no me gusta es que votes a un partido y luego se junten con otros”. Su amiga y compañera de hamaca tiene otra opinión: “yo votaré siempre. El día que sea mayor y aunque sea en silla de ruedas, iré a votar”.

Pues ahí lo tienen: fieles, cambiantes, indecisos y abstencionistas. El reflejo de Robres, y el del resto del país.