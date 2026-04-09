La Iglesia investiga a un cura en Tarragona por presuntos abusos a menores hace dos décadas

La Iglesia católica ha abierto una investigación interna contra Norbert Miracle, exrector de la parroquia de El Vendrell (Tarragona) y del Seminario Interdiocesano de Cataluña, por un presunto caso de abusos sexuales a menores que se habría producido entre finales de los años noventa y principios de los 2000. La causa está siendo tramitada por el Tribunal de la Rota en Madrid, según han confirmado fuentes del Arzobispado de Tarragona a la agencia EFE.

Las denuncias fueron presentadas en septiembre de 2025 por dos hombres que aseguran haber sido víctimas de Miracle cuando eran menores de edad, hace más de veinte años. Debido al tiempo transcurrido, los hechos han prescrito, por lo que no pueden ser perseguidos por la justicia civil. Sin embargo, la normativa eclesiástica sí que permite continuar con el proceso en el ámbito canónico.

Tras recibir las denuncias, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y trasladó el caso al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo competente en el Vaticano para investigar este tipo de delitos dentro de la Iglesia.

Al parecer, una de las víctimas de estos presuntos abusos -que habrían ocurrido en el Seminario Menor de Tarragona-, sería el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Reus y exmiembro de Vox, José Ruiz, que entonces tenía 16 años.

Medidas cautelares

Paralelamente, desde el Arzobispado aseguran que se ha mantenido contacto continuo con los dos denunciantes durante todo el proceso. Además, se han adoptado medidas cautelares contra el cura mientras se esclarecen los hechos.

Entre estas medidas, se le prohíbe terminantemente ejercer responsabilidades pastorales, impartir clases o mantener cualquier tipo de relación con seminaristas. Únicamente tiene permitido celebrar misa en su localidad, Torredembarra, en Tarragona.

No es la primera vez que el exrector se enfrenta a acusaciones de este tipo. El año pasado fue condenado en el ámbito eclesiástico por abuso de poder con connotaciones sexuales hacia seminaristas adultos, tras varias denuncias presentadas por siete hombres. Además, Miracle había sido portavoz de la Conferencia Episcopal Tarraconense.

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