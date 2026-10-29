El aviso del CEO de Iryo sobre el sistema LZB 23 días antes del accidente en Urda

¿Qué ocurrió entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas del AVE 20280 y el Iryo 6087? ¿Fue un error humano, técnico o de ambos? ¿Por qué el operario en Atocha ordenó al AVE remprender la marcha a velocidad normal tras la caída del sistema LZB? ¿Por qué no se le avisó de que el Iryo permanecía parado junto a la estación de Urda y se frenó al AVE? Muchas son las preguntas que se agolpan tras el trágico accidente de trenes en Toledo que deja ya al menos 69 muertos y decenas de fallecidos. En el centro del debate está el sistema LZB y las órdenes que se dieron desde Atocha al maquinista del AVE 20280.

Tras el terrible accidente ferroviario en Urda (Toledo), se ha puesto el foco en unas declaraciones del CEO de Iryo, Fabrizio Favara, que tan solo hace 23 días, el pasado 5 de octubre, advertía sobre los problemas que generaba el sistema LZB en los trenes que circulan por la línea Madrid - Sevilla, la única línea junto al cercanías C5 de Madrid, que conecta Humanes y Móstoles-El Soto, y el ramal La Sagra–Toledo donde se usa dicho sistema.

"Sobre la (línea) Madrid - Sevilla, el tema más frecuente, independientemente del tema del efecto extraordinario, incendio u otro, es un tema de que está conectado con el sistema de señalización, que es el LZB, que es un sistema bastante antiguo, seguro pero bastante antiguo. Claramente, cada vez que la señalización del tren no tiene desconexión de la señalización de la tierra, el tren se para. No se puede mover y busca bastante tiempo para reconectarse y comenzar de nuevo el servicio", señalaba Fabrizio Favara en la Comisión de Investigación en el Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, a raíz del accidente del pasado mes de enero de Adamuz, Córdoba.

¿Qué es y cómo funciona el sistema LZB?

El sistema LZB (siglas del término alemán Linienzugbeeinflussung, que se traduce como "líneas de control del tren") es un mecanismo de protección de los trenes para líneas de alta velocidad que superan los 160 km/h, de acuerdo con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Este sistema supervisa de forma continua la velocidad y las condiciones de circulación y puede ordenar el frenado de emergencia si se superan los límites seguros. Pese a ser un sistema seguro, estaba "en proceso de ser reemplazado" porque es antiguo y ya "no se fabrica", según indicó este miércoles Óscar Puente.

Gracias al sistema LZB, el se intercambia información de forma continua entre los equipos instalados en la vía y el maquinista en la cabina de conducción, según recoge el Reglamento de Circulación Ferroviaria. También puede activar el freno de emergencia si la velocidad supera los límites establecidos. El LZB se compone de un cable tendido a lo largo de toda la línea y de señalizaciones, lo que permite la "comunicación" entre el tren y la vía. De esta manera, se conoce la posición del tren y las señales por las que ha pasado.

El sistema LZB falló este miércoles 28 de octubre en los momentos previos al trágico accidente ferroviario en Toledo. Hasta seis trenes se quedaron parados en un tramo de algo más de 60 kilómetros y entró en juego la dirección manual. Según los audios entre el centro del control de Adif en Atocha y los dos trenes involucrados en el accidente, el operario de Atocha indicó al maquinista del AVE 20280 de Renfe "reanudar la marcha, al amparo del BSL -Bloqueo de Señalización Lateral- con marcha normal", pese a que se había producido un fallo en el sistema de seguridad LZB.

El centro del control de Atocha también se comunicó con la maquinista del Iryo 6087 en dos ocasiones. En la primera conversación le ordena desconectar y volvr a conectar el sistema y "reanudar la marcha, al amparo del BSL, con marcha normal". Pero la maquinista, en una segunda llamada, comunica que ha tenido "una pérdida de transmisión circulando en (el sistema) BSL" y detalla que sigue "detenida en la central de entrada de Urda". "Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama", le contestan desde Atocha.