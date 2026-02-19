Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Comprar o alquilar? Las hipotecas marcan récord mientras el alquiler se dispara: la brecha alcanza los 400 euros mensuales

El número de hipotecas para la compra de vivienda aumentó un 17,8% en 2025. Sin embargo, para muchos sigue siendo imposible porque no consiguen ahorrar para una entrada. Y mientras, los alquileres siguen disparados.

San Cristóbal de La Laguna y Telde, las ciudades con mayor demanda de alquiler en Canarias, según idealista

¿Comprar o alquilar? El precio de la vivienda no para de crecer | EUROPAPRESS

Silvia López
Publicado:

La firma de hipotecas se ha disparado. El año pasado aumentó casi un 18% según el Instituto Nacional de Estadística. Es una cifra récord en 16 años. Y también ha subido la cuantía, el importe medio ha sido de 163.000 euros, la cifra más alta desde que hay registros.

Según los expertos esto se explica por la bajada de los tipos de interés y porque los alquileres están disparados. De hecho ya es casi 400 euros más barato pagar una hipoteca que un mes de alquiler.

Según datos del portal HelpMyCash y del Colegio de Registradores, el coste medio de una hipoteca en España ronda los 796 euros mensuales, mientras que el alquiler medio se sitúa ya en 1.184 euros. La brecha es cada vez mayor. "1.100 euros es que es mi sueldo prácticamente", dice una joven en Barcelona.

"Tendría que ahorrar mi sueldo íntegro"

Sin embargo, aunque echando cuentas sea más favorable, la opción de comprar sigue siendo "directamente impensable" para muchos jóvenes. "Tendría que ahorrar mi sueldo íntegro", nos cuenta una chica sevillana, "y entonces de qué vivo". Porque esa es la gran dificultad, ahorrar para poder dar la entrada.

En Sevilla por ejemplo, para una operación media, "se necesitan unos 50 o 60 mil euros ahorrados", explica el asesor inmobiliario Carlos Banqueri, "y las personas jóvenes no los suelen tener, salvo que tengan ayuda de familiares y eso al final les aboca al alquiler".

El precio ha subido un 13%

Y lo de comprar depende también de dónde. En 5 ciudades españolas -Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga y Palma de Mallorca- las familias de renta media no pueden hacer frente a los precios actuales, según un estudio de Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra.

La vivienda se encareció el año pasado un 13% y el metro cuadrado está en máximos históricos: 2.230 euros. Son datos del Ministerio de Vivienda.

Por todo esto no extraña que siga siendo la principal preocupación de los españoles. De cara a este 2026: "estamos notando que en las zonas más caras el precio se está estabilizando", asegura Banqueri, "porque los sueldos no dan para que suban más".

