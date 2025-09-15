La nueva medida de Pedro Sánchez para los jóvenes: una ayuda de 30.000 euros para alquilar con opción a compra

Pedro Sánchez ha anunciado en la Interparlamentaria del PSOE en el Congreso dos nuevas medidas para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda, se trata de una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, y otra para la compra de vivienda en el medio rural de hasta 10.800 euros.

"Triplicar el dinero que transfiere para hacer política de vivienda"

"Vamos a enviar la propuesta ya formalizada a todas las comunidades con un compromiso claro: triplicar el dinero que transfiere para hacer política de vivienda a todos aquellos gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo mismo", ha afirmado el líder socialista.

El presidente de Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros también elevará la previsión de crecimiento económico para 2025 y eso posibilitaría poner en marcha dos nuevas medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda: "Hoy mismo enviaremos la propuesta del Plan Nacional de Vivienda, para llegar a los 7.000 millones de euros en los próximos 5 años", informó Sánchez.

Así son las tres ayudas

En lo referente a las ayudas, que se dividen en tres puntos concretos, la primera será crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminar adquiriéndola. En segundo lugar, se pondría en marcha "el seguro de impago de rentas para jóvenes que anunciamos en el mes de enero y que servirá para dar más garantías a propietarios e inquilinos y que entrará en vigor en este periodo de sesiones"; y por último, una nueva ayuda de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

Revisión al alza del crecimiento

Por otra parte, en cuanto al producto interior bruto (PIB) español la proyección se sitúa en el 2,6% para este año, y es que Sánchez ha dicho que España ha sido la economía que más ha crecido en 2023, 2024 y también lo será en 2025: "Todo un éxito de país. Hay que agradecérselo a las empresas, los trabajadores y las familias. En definitiva, a todo el país por nuestro gran desempeño, que no tiene parangón en Europa", comentó.

También dice que subirá el salario mínimo y las pensiones

Además, asegura que España representa el 40% del total del crecimiento de la zona euro: "Cuenta con 22 millones de personas ocupadas y casi 4 millones de empleos creados desde el año de la pandemia, 2020. En cuanto a otras medidas, también ha informado de que subirá el salario mínimo y las pensiones, y todo esto "rebajando la deuda y el déficit público".

