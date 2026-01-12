Conmoción en Logroño después de que dos jóvenes se arrojen al vacío desde un edificio en obras: "Tenían total claridad de lo que querían hacer"

Logroño se encuentra conmocionado tras la muerte de dos jóvenes de 20 y 13 años que, todo apunta, que se lanzaron al vacío desde un edificio en obras. Según ha confirmado el entorno de los jóvenes ambos mantenían una relación sentimental. Se colaron en el edificio y a partir de ahí subieron 8 pisos para después lanzarse al vacío. Ambos fueron encontrados sin vida y sin signos de violencia.

La misma tarde de los hechos los padres de la joven acudieron al cuartel de la Guardia Civil denunciando la desaparición de la menor. Los familiares del chico pudieron hablar con él antes del fatal desenlace. Le localizaron en un merendero de la zona donde se personaron las autoridades, pero cuando llegaron los agentes la pareja ya había abandonado esta ubicación.

El comportamiento de la joven cambió cuando conoció a su pareja

El entorno de la joven asegura que esta comenzó a cambiar y a coquetear con el mundo de las drogas cuando inició la relación con este chico, al que conoció en las redes sociales. Las cámaras de seguridad de la zona captaron a los jóvenes accediendo al edificio

Serafín Giraldo, inspector de Policía, ha analizado los detalles del caso. Destaca que es muy importante establecer la secuencia cronológica de los hechos. "A las 22.00 horas la familia ponía la denuncia por desaparición de su hija. Empotraron la furgoneta contra la valla, se dirigieron al octavo piso, primero se lanzó él y luego ella. "Todo indica que podríamos estar hablando de un suicidio voluntario", asegura.

"Esto va más allá de la idea de un suicidio voluntario por amor"

El periodista Rubén Amón cree que en este caso estamos hablando de "la voluntad de un adulto sobre una chica de 13 años, que va mucho más allá de la idea del suicidio voluntario por amor".

"Ahora mismo todo son hipótesis porque se desconoce incluso si estaban actuando bajo el efecto de determinadas sustancias. A los investigadores les llama la atención que estaba todo muy premeditado y muy rápido y no pensaron. "La actuación fue rapidísima, furgoneta como ariete, subida y se arrojan al vacío. Prácticamente no pensaron y tenían total claridad de lo que querían hacer".

