Mejores momentos | 12 de enero

Lore dobla su dinero al ganar el panel final con una consonante que no se suele decir: “Te ha venido muy bien”

La concursante del atril azul ha redondeado su gran concurso acertando el panel final.

Lore dobla su dinero al ganar el panel final con una consonante que no se suele decir: "Te ha venido muy bien"

Julián López
Lore ha logrado imponerse a los otros concursantes y se ha plantado en el panel final de La ruleta de la suerte. La pista es ‘tres arboledas’, y las consonantes y vocal que da el programa no deja nada en claro. De hecho, la primera palabra está completamente vacía.

Por ello, Lore ha tirado de intuición al apostar por sus consonantes de confianza. Una elección que ha sido sobresaliente, pues tanto la primera como la segunda palabra han quedado prácticamente resueltas. Solo quedaba la duda en la última, pero activar el cronómetro ha sido algo meramente protocolario: Lore se sabía la respuesta.

Apenas ha comenzado a correr el tiempo y Lore ha resuelto: alameda, alcornocal y hayedo, tres arboledas que coronan a la concursante, y sobre todo gracias a una consonante en particular que no se suele decir. “Te ha venido muy bien”, ha valorado Jorge Fernández.

A los 2.700 euros que Lore había acumulado durante el concurso, la concursante ha sumado 2.000 euros más, doblando el premio que se lleva a casa. ¡Enhorabuena! Y si quieres saber cuál ha sido esa ‘rara’ consonante que le ha hecho ganar mucho dinero a Lore, ¡haz clic en el vídeo y no te lo pierdas!

El mensaje que escondía el panel ha desatado un debate que ha dejado ‘mal parado’ al presentador de La ruleta.

Con Xanca hemos tenido una de las presentaciones más divertidas en la historia de La ruleta.

