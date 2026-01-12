Un niño de 12 años salva la vida a su familia, intoxicada, presuntamente, por el humo de un brasero

La actuación de un niño de 12 años ha evitado una tragedia. Alrededor de las 01:30 horas de la madrugada Emergencias de Andalucía recibía la llamada de alerta. Según publica la agencia de noticias EFE el menor se dio cuenta de que su familia se había desvanecido sin motivo aparente y él mismo tenía un bajo nivel de consciencia, aunque tuvo tiempo para realizar la llamada que les ha salvado la vida a todos.

Su rápida actuación permitió que los cuatro miembros de la familia fuesen rescatados a tiempo en su vivienda de la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos, concretamente en la Urbanización Las Minas.

Los cuatro miembros de la familia, los padres y dos niños de 2 y 12 años han sido evacuados al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, según la Policía Local del municipio. Según las primeras informaciones, la causa del incendio podría ser una posible intoxicación por monóxido de carbono cuyo origen estaría en un brasero.

Consejos para un brasero seguro

Diciembre ha sido un mes negro en cuanto a incendios por mala combustión se refiere. En vísperas de Nochebuena, un matrimonio apareció muerto en su casa de Cáceres por, presuntamente, la mala combustión de un brasero o un calefactor utilizado para calentar el dormitorio.

Días antes, en Sanlúcar de Barrameda un hombre fue evacuado tras un incendio que se habría originado en un brasero. También un brasero provocó un incendio en Huelva en la primera quincena de diciembre. Dos mujeres y un menor resultaron afectados.

Con la llegada del frío son varios los avisos de los expertos haciendo un llamamiento a un buen uso de los sistemas de calefacción.

Chimeneas: Los consejos para chimeneas pasan por no quemar leña húmeda, verde o resinosa, que genera depósitos de hollín en el conducto, no utilizar líquidos inflamables para encender el fuego, mantener un fuego moderado, sin sobrecargar la chimenea de leña, alejar de la fuente de calor ropa, juguetes, muebles y materiales combustibles, comprobar que el fuego está totalmente apagado antes de ir a dormir o salir de casa, no dejar a menores solos delante de la chimenea, garantizar una ventilación correcta, instalar detectores de humo.

Para braseros son igual de concretas:

Mantener siempre las estancias bien ventiladas

No utilizarlos en los dormitorios

Garantizar que los faldones de las mesas camilla no toquen la fuente de calor

Extremar las precauciones para evitar malas combustiones y acumulación de gases

