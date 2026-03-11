Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Testimonio

Pablo, superviviente del incendio de Miranda de Ebro, saltó del balcón mientras sus hijos "gritaban que no se querían morir"

El presunto autor, un hombre de 60 años y expareja de una de las fallecidas, se entregó en comisaría a primera hora de la mañana.

Se entrega el autor del incendio, expareja de una de las tres mujeres fallecidas en Miranda de Ebro | Antena 3 Noticias

Tres mujeres de 78, 58 y 23 años han muerto y cuatro personas han resultado heridas en el incendio en un edificio de la calle Fuente, en Miranda de Ebro. Según los primeros indicios las llamas se iniciaron en unos colchones que estaban bloqueando la puerta de la vivienda. La Policía confirma que "desde el primer momento trabajar con la hipótesis de incendio provocado".

Uno de los vecinos, Pablo, logró salvar su vida tirándose desde el balcón mientras sus dos hijos pequeños pedían ayuda: "Me gritaban que no se querían morir y yo, sin certeza, diciéndoles que no se iban a morir".

Minutos antes del incendio, Pablo había visto a un hombre de unos 60 años "muy ebrio, con malas pintas, molestando a una vecina". Estaba discutiendo con una de las víctimas momentos previos a que el fuego comenzase a propagarse rápidamente por el edificio. Él asegura abrir "la puerta" y no ver "absolutamente nada, era una bola de humo negro".

De las tres mujeres fallecidas, dos eran madre (78) e hija (58). La Policía Nacional investiga el caso como violencia de género.

Un reincidente

El presunto autor del incendio es un hombre de 60 años, expareja de una de las fallecidas, que presuntamente derramó líquido inflamable sobre uno de los colchones antes de prenderle fuego. A las nueve de la mañana, tras saber que lo estaban buscando, se presentó en comisaría y fue detenido.

Se trata un delincuente reincidente que en 2023 golpeó y encadenó a una mujer en su casa, aunque consiguió escapar. Estaba en libertad a la espera de juicio y años antes había pasado seis años en prisión por secuestrar a una niña de nueve años.

"Te voy a pegar un guantazo"

Imágenes de archivo de noviembre de 2023 muestras al presunto autor de los hechos con actitud amenazante: "Mira no me pongas nervioso, te voy a pegar un guantazo". E incluso ante la persona que grababa: "No me grabes, me cago en tus muertos".

En el portal del edificio todavía pueden verse los restos de los colchones quemados. El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, explicó que "no sabíamos si había una relación en los últimos tiempos o una relación antigua".

Los servicios de emergencia atendieron a siete personas en el lugar. Dos de ellas murieron y cinco, entre ellas dos niños de 7 y 11 años, fueron trasladadas al hospital. La tercera víctima perdió la vida por la gravedad de las heridas.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado en 'X' que se investigan los hechos por "un presunto caso de violencia de género en la provincia de Burgos".

Testimonio

Pablo, superviviente del incendio de Miranda de Ebro, saltó del balcón mientras sus hijos "gritaban que no se querían morir"

El presunto autor, un hombre de 60 años y expareja de una de las fallecidas, se entregó en comisaría a primera hora de la mañana.

