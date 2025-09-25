Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 401

Don Pedro descubre la doble personalidad de Gabriel: “¿Qué has venido a hacer a Toledo?”

Mientras hablaban de las cartas entre Damián y Bernardo, don Pedro se ha dado cuenta de que Gabriel no es tan bueno como parece, ni quiere tanto a los De la Reina.

Don Pedro descubre la doble personalidad de Gabriel: “¿Qué has venido a hacer a Toledo?”

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Gabriel ha ido a visitar a don Pedro en su lecho de muerte, y ha comenzado a hacerle muchas preguntas.

Quiere saber quién le ha entregado las cartas de su padre Bernardo a don Pedro y por qué conoce su contenido. ¿Quién es el topo de casa de la Reina?

Don Pedro se ha dado rápidamente cuenta de sus intenciones, y se ha mostrado interesado... ¿cuál ha sido el verdadero propósito de la llegada de Gabriel a Toledo? ¿Es que quiere vengarse de Damián también?

Cuando el abogado se ha dado cuenta de que el hombre sospechaba de él. Ha dejado claro que él estaba de lado de su tío Damián, ante todo. ¡Pero Pedro no se lo ha creído! ¡le ha calado sus intenciones ocultas!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Don Pedro descubre la doble personalidad de Gabriel: “¿Qué has venido a hacer a Toledo?”

Don Pedro descubre la doble personalidad de Gabriel: “¿Qué has venido a hacer a Toledo?”

Mónica, al límite tras saber que César va a por su hermano, esta noche en La Encrucijada

Mónica, al límite tras saber que César va a por su hermano, esta noche en La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, fuera de sí, se enfrenta a Don Pedro para vengar a Jesús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, fuera de sí, se enfrenta a Don Pedro para vengar a Jesús

Capítulo 400 de Sueños de libertad; 24 de septiembre: Tasio se estrena como director de Perfumerías de la Reina
Resumen

Capítulo 400 de Sueños de libertad; 24 de septiembre: Tasio se estrena como director de Perfumerías de la Reina

Gabriel se derrumba al recordar a su padre y cómo Damián le traicionó
Capítulo 400

Gabriel se derrumba al recordar a su padre y cómo Damián le traicionó

Digna se enfrenta a don Pedro y rompe con él: “Te dejo. Le he contado a Damián la verdad”
Capítulo 400

Digna se libera por fin de sus ataduras y rompe con don Pedro: “Te dejo. Le he contado a Damián la verdad”

La matriarca de los Merino abandona para siempre a su marido en sus últimos días de vida.

Gabriel recibe una inquietante carta de Isabel: viajará a Madrid y le gustaría volver a verlo
Capítulo 400

Gabriel recibe una inquietante carta de Isabel: viajará a Madrid y le gustaría volver a verlo

El abogado recibe una cara de Isabel, la antigua secretaria de la fábrica y su amante.

Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?

Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?

"Eres mi hijo y te quiero": Ferit comprende el precio de su apellido en una emotiva charla con su padre

"Eres mi hijo y te quiero": Ferit comprende el precio de su apellido en una emotiva charla con su padre

“Más te vale que estés con la boca cerrada”: Julia manda a Nando un mensaje de Álvaro

“Más te vale que estés con la boca cerrada”: Julia manda a Nando un mensaje de Álvaro

Publicidad