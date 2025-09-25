Don Pedro descubre la doble personalidad de Gabriel: “¿Qué has venido a hacer a Toledo?”

Gabriel ha ido a visitar a don Pedro en su lecho de muerte, y ha comenzado a hacerle muchas preguntas.

Quiere saber quién le ha entregado las cartas de su padre Bernardo a don Pedro y por qué conoce su contenido. ¿Quién es el topo de casa de la Reina?

Don Pedro se ha dado rápidamente cuenta de sus intenciones, y se ha mostrado interesado... ¿cuál ha sido el verdadero propósito de la llegada de Gabriel a Toledo? ¿Es que quiere vengarse de Damián también?

Cuando el abogado se ha dado cuenta de que el hombre sospechaba de él. Ha dejado claro que él estaba de lado de su tío Damián, ante todo. ¡Pero Pedro no se lo ha creído! ¡le ha calado sus intenciones ocultas!