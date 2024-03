Lorena García: "Cuando tienes hijos existe mucha presión social por demostrar al mundo que eres feliz porque eres madre"

La presentadora Lorena García se sienta en el plató de Espejo Público, esta vez como entrevistada, para hablar sobre el lanzamiento de su nuevo libro 'Claves para una maternidad estoica'. Un libro en el que aporta las claves sobre cómo sobrevivir a la crianza "sin perder la cabeza ni y el sentido del humor". Considera que la maternidad está llena de romanticismo. "No sé si hay algo más idealizado que la maternidad. No nos han contado el cuarto oscuro y la situación que se le genera a la mujer una vez que se convierte en madre", señala.

Lorena es madre de dos hijos: Mario y Gabriela. Para la periodista el posparto fue ese gran desconocido en el proceso de ser mamá. Confiesa que con cada hijo vivió situaciones diferentes después de dar a luz. El posparto de su hijo Mario lo vivió "con una irracional felicidad". Le costó mucho quedarse embarazada y tenía tantas ganas de ser madre que cuando tuvo a su hijo en brazos sintió que "era todo bueno". "De repente me encontré de bruces con un niño que no dormía, con unas molestias físicas complicadas y con una situación emocional cambiante porque en un mismo día puedes querer llorar, reír es una montaña rusa emocional para la que no te preparan", mantiene.

"Las mujeres no tenemos que tener miedo a mostrar la maternidad real"

Cree que existe una gran presión social "de demostrar al mundo que eres feliz porque eres madre y no siempre es así por la coctelera emocional y personal que vives". Considera importante "que las mujeres no tengamos miedo a mostrar la maternidad real que no siempre es de color de rosa".

Recuerda además que hay que tener claro que "el parto, como ni casi todo en la vida, no depende de ti". "Tú puedes programas un parto y el bebé decidirá cuándo quiere nacer". Le gustaría que se empezara a hablar más de la maternidad real y cómo es la maternidad en todas sus facetas.

Ella misma lo ha hecho en este libro en el que cuenta con detalle su experiencia personal en su camino hacia la maternidad. "Aquí me desnudo entera y os cuento todo con pelos y señales. Insisto mucho en no perder la cabeza y en el sentido del humor porque eso el estoicismo, y a mí me ha ayudado a eso. Te puedes poner en el peor de los escenarios siempre, eso te puede llevar al caos más absoluto y arrastrar a tus hijos a ese caos. Educar con miedo es criar a niños en el miedo y eso hay que trabajarlo".