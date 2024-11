La comparecencia de Carlos Mazón y sus opciones: ¿Una dimisión 'en diferido'?

Después de aplazar su comparecencia -prevista para la mañana del jueves-, Carlos Mazóncomparece este viernes para anunciar, previsiblemente, cambios en su gobierno tras la gestión de la crisis provocada por la Dana en Valencia. Alberto Núñez Feijóo ya ha dado pistas esta semana en el Congreso asegurando que "habrá mucha gente que se sienta parcialmente reconfortada con la clase política".

"Mazón ha concluido su carrera política"

Los tertulianos de Espejo Público han analizado las opciones que tiene el presidente valenciano. No tendría demasiadas a juzgar por la opinión de los presentes en plató después de su gestión de la crisis, principalmente durante las primeras horas de antes y después de las lluvias torrenciales. Todos coinciden en que no le queda otro remedio que dimitir después de lo sucedido.

"Nadie sobrevive a esta situación"

El director del periódico 'La Razón', Paco Marhuenda, lo tiene claro: "Mazón ha concluido su carrera política". Cree que nadie "sobrevive a esta situación" y además desvela que en el PP de Madrid "no le quieren nada". Marhuenda asegura que a Feijóo "no le gusta nada Mazón". Recuerda que montó su gobierno en Valencia con VOX sin consultar con la dirección nacional del partido y que eso dio sensación de que Feijóo "no lideraba el partido al 100%". Marhuenda dice que Mazón "es un tipo agradable", que se lleva bien con él en lo personal, pero que esa comida con la periodista valenciana mientras sucedía todo "le va a acompañar en su carrera política".

Además, destaca un detalle a tener en cuenta y son las responsabilidades penales que puedan derivarse de esta situación. "Es evidente que la responsabilidad penal puede conducir a una inhabilitación", recuerda.

"¡Oiga, que se está muriendo la gente!"

Elisa Beni, por su parte, está de acuerdo en que es "un zombi político" y que los valencianos no le revalidarían en segundo mandato. También Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del PSOE vasco, cree que Mazón "debería asumir su responsabilidad absolutamente". "No sé si tiene que dimitir hoy, mañana o pasado pero la responsabilidad la tiene que asumir" asegura Redondo Terreros. El expolítico opina, también, que el Gobierno de la nación "tendría que asumir que no se comportó con diligencia con determinados ministerios que tendrían que haber actuado de distinta forma". Recuerda que Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, estuvo diez días sin decir nada. "¡Oiga, que se está muriendo la gente!" le ha reprochado Nicolás Redondo Terreros.

