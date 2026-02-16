¿Cuál es la situación de la vivienda en España y qué ha cambiado tras las promesas del Gobierno?

Pedro Sánchez ha presentado esta mañana el fondo España Crece que movilizará en total alrededor de 23.000 millones de euros para construir al menos 15.000 viviendas al año. Lo ha hecho durante la presentación del fondo soberano, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este nuevo fondo estará dotado con 13.300 millones de euros del Plan Recuperación. Con este nuevo anuncio el objetivo del Gobierno es "dinamizar la oferta de vivienda" y "avanzar definitivamente en cerrar el déficit habitacional".

¿Qué mejoras hay en vivienda?

Hace ya tres años, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en su campaña electoral una"Aprobado el dictamen, se impide subir el alquiler", fue uno de los anuncios del Gobierno, "Vamos a continuar interviniendo el mercado del alquiler, para paliar la emergencia habitacional", aseguraba también el Presidente del Gobierno.

Proponía también, entre otras cosas, ponerle freno a la especulación y un cambio en la bonificación fiscal completa. También, entre las promesas más destacadas estaba la creación de más vivienda. "Seguir construyendo vivienda", aseguraba el Presidente.

¿En qué punto está la problemática?

Tres años de propuestas encima de la mesa, de medidas, decenas de anuncios... hasta una Ley de Vivienda, con la que se pretendía crear más nueva construcción y regular el precio del alquiler en las zonas tensionadas. Pero, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Lo cierto es que España sigue siendo uno de los países Europeos con menos parque público de vivienda. Concretamente un 3,3% de la vivienda es pública, frente al 8 o 9% que supone este tipo de vivienda de media en Europa.

Los precios por las nubes

Los precios están disparados tanto para comprar como para alquilar. Y la oferta no deja de caer. En total, hay 35.000 casas menos en el mercado, según los datos del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro. Cataluña y concretamente Barcelona se encuentra a la cabeza de las ciudades donde más escasea la oferta de vivienda.

Los jóvenes son quienes más notan los efectos de esta crisis que les lleva ya a esperar durante días en una lista de espera para poder comprar un piso de protección oficial en Alzira.

Los datos no son esperanzadores porque según el Banco de España, sería necesaria al menos la construcción de 600.000 viviendas para revertir la crisis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.