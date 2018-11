LA CUOTA MEDIA ES DE 150 EUROS MENSUALES

Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos denuncian una discriminación en los colegios concertados hacia los niños que no pueden pagar la cuota, supuestamente voluntaria. En el colegio Ánfora, en Zaragoza, oficialmente no hay cuota básica, las actividades complementarias son voluntarias, pero si el alumno no paga esas complementarias tiene que entrar más tarde. Fernando Benito, Presidente del AMPA de este colegio, niega que las cuotas sean obligatorias, pero los servicios que se contraten fuera del horario lectivo tienen que ser pagados. Camilo Jené, Portavoz de la CEAPA, asegura que las actividades complementarias son voluntarias en la mayoría de los colegios de Aragón, aunque en otras Comunidades Autónomas no ocurre lo mismo.