La carta de Ana Obregón a su hijo Aless Lequio: "Tu hija me ha cambiado las lágrimas por pañales"

Ana Obregón está muy activa en redes sociales desde que ha presentado a su hija y también nieta que ha venido al mundo por gestación subrogada en Miami. En su última publicación de Instagram ha escrito una emotiva carta a su hijo, Aless Lequio, cuando se cumplen 35 meses desde su fallecimiento.

Ana se refiere a la pequeña que acaba de tener por gestación subrogada como la hija de Aless: "Tu hija, esa pequeña que me ha robado el corazón cambiando las lágrimas por pañales. Cuando la abrazo es como si volviera a abrazarte a ti y esa sensación solamente la puede entender una madre o un padre que han perdido a un hijo. Espero no haberte defraudado como madre, eres el amor de mi vida en el cielo y tu hija el amor de mi vida en la tierra".

Isabel Gemio se posiciona sobre la reciente maternidad de Ana Obregón

Una de las últimas voces que se ha posicionado sobre la maternidad de Ana Obregón ha sido la periodista Isabel Gemio, que está en contra de la gestación subrogada. Habrá que llegar a un acuerdo internacional porque no cree que pasando una frontera las cosas tengan que cambiar. "Creo que esas cosas se hacen por dinero y sino que se haga sin compensación económica. Hay una gente pobre que lo hace por dinero. Yo no soy quien para decirle nada a nada ella, ya es mayor. Ella puede resistir esa presión, si puede hacerlo, yo no podría, cada uno es como es", señala.