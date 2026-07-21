El Gobierno aprueba de nuevo la senda de déficit pese al "no" del Congreso

El Gobierno ha vuelto a aprobar este martes los objetivos de estabilidad para los próximos años. Hacienda insiste en su apuesta. Un techo de gasto récord de más de 226.000 millones, cerca de un 7% más que en 2026. Además una senda de déficit con el que la Administración Central, apunta el ministerio, realizaría "el mayor esfuerzo" para permitir que las CCAA tengan un mayor margen.

Unas cifras que el Congreso ha rechazado hace solo una semana. PP, Vox, Junts y UPN unieron sus votos y tumbaron esa senda con la que Moncloa pretende preparar los futuros presupuestos de 2027. Sin embargo, la ley da una segunda oportunidad al ejecutivo y obliga al Gobierno a intentarlo una última vez.

"Menos déficit, más recursos"

Era algo con lo que Moncloa ya contaba. Desde hace meses, algunos ministros daban por hecho en privado que el partido de Puigdemont dejaría caer la senda de estabilidad. "Se volverá a presentar y ya está", reconocían sin entrar en detalles.

El inconveniente es cómo sacar adelante una propuesta que hace solo siete días el Congreso ya ha rechazado. Hacienda no ha variado ni una coma. Defiende que tanto el techo de gasto como la senda de estabilidad que han elaborado permite "compaginar los compromisos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" con el incremento de los recursos para "ofrecer políticas que mejoren la vida de los ciudadanos". En decir, no se gastaría de más y tampoco se recortaría en servicios públicos.

Junts volverá a rechazarlo

Fuentes de Junts advierten desde hace semanas que si Moncloa pide su apoyo para propuestas a las que ya han dicho que no en el pasado, su posición no cambia. Así lo demostraron en el último pleno. Los de Puigdemont dejaron caer la senda de déficit porque las cifras eran a grosso modo las mismas que el ministerio de Hacienda presentó en 2025.

Así que todo apunta que la cámara baja tampoco volverá a dar su visto bueno esta vez. La nueva votación será este jueves 23 de julio, en otro pleno extraordinario convocado antes de las vacaciones de verano. Será el último punto del orden del día, aunque la votación se espera a última hora de la tarde. Si el resultado no varía, el Gobierno ya no podrá volver a presentar una nueva senda y, según apuntan fuentes parlamentarias, debería trabajar en las nuevas cuentas con la última autorizada por las Cortes.

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