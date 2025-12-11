Detienen al CEO y al dueño de Plus Ultra tras el registro de la sede

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la compañía, Roberto Roselli. Durante la mañana se ha producido el registro de la sede de la aerolínea por un presunto delito de blanqueo de capitales. Fuentes cercanas a la investigación han informado de ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene bajo secreto.

Fuentes de Plus Ultra confirman a Antena 3 Noticias que la causa es secreta y se les ha trasladado a dependencias policiales para que declaren ante el juez.

En 2021, la compañía fue rescatada por la SEPI con 53 millones de euros. Aunque un juzgado inició una causa por dicho rescate, terminó en archivo debido a un error en la prórroga. La magistrada instructora entendió entonces que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, al aplicarse de manera correcta el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo, y descartó que se cometieran delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como mantenían las querellas de Manos Limpias, PP y Vox.

Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lara y el consejo de administración, se centraron en el real decreto que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Por el momento, este proceso no afecta a la operativa de la compañía, que mantiene sus vuelos con normalidad. Aunque no hay restricciones de acceso a la oficinas, se ha recomendado teletrabajar durante el día.

Registro de empresas vinculadas a Servinabar

Por otra parte, este jueves la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) está llevando ha llevado a cabo varios registros en empresas vinculadas a Servinabar dentro del marco de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional y por la que este miércoles fueron detenidos la exsocialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contrataciones públicas.

Los registros de las empresas vinculadas a Servinabar, de la que es propietario Santos Cerdán, se están realizando en distintas ciudades como Madrid, Sevilla y Zaragoza. Fiscalía Anticorrupción también participa en la operación de la Audiencia Nacional, que ha ordenado que los agentes se desplacen a distintos puntos del país para llevar a cabo los registros.

