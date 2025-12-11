Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Plus Ultra

Detienen al CEO y al dueño de Plus Ultra tras el registro de la sede

Durante la mañana se ha producido el registro de la sede de la aerolínea por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Avión de Plus Ultra

Detienen al CEO y al dueño de Plus Ultra tras el registro de la sede | Europa Press

Publicidad

Luis Alcantud
Publicado:

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la compañía, Roberto Roselli. Durante la mañana se ha producido el registro de la sede de la aerolínea por un presunto delito de blanqueo de capitales. Fuentes cercanas a la investigación han informado de ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene bajo secreto.

Fuentes de Plus Ultra confirman a Antena 3 Noticias que la causa es secreta y se les ha trasladado a dependencias policiales para que declaren ante el juez.

En 2021, la compañía fue rescatada por la SEPI con 53 millones de euros. Aunque un juzgado inició una causa por dicho rescate, terminó en archivo debido a un error en la prórroga. La magistrada instructora entendió entonces que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, al aplicarse de manera correcta el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo, y descartó que se cometieran delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como mantenían las querellas de Manos Limpias, PP y Vox.

Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lara y el consejo de administración, se centraron en el real decreto que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Por el momento, este proceso no afecta a la operativa de la compañía, que mantiene sus vuelos con normalidad. Aunque no hay restricciones de acceso a la oficinas, se ha recomendado teletrabajar durante el día.

Registro de empresas vinculadas a Servinabar

Por otra parte, este jueves la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) está llevando ha llevado a cabo varios registros en empresas vinculadas a Servinabar dentro del marco de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional y por la que este miércoles fueron detenidos la exsocialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contrataciones públicas.

Los registros de las empresas vinculadas a Servinabar, de la que es propietario Santos Cerdán, se están realizando en distintas ciudades como Madrid, Sevilla y Zaragoza. Fiscalía Anticorrupción también participa en la operación de la Audiencia Nacional, que ha ordenado que los agentes se desplacen a distintos puntos del país para llevar a cabo los registros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Vicente Vallés, sobre Pedro Sánchez tras la detención de Leire Díez: "Decidido a seguir en el poder, pase lo que pase"

La opinión de Vicente Vallés

Publicidad

España

Elena Valenciano

La carta de Elena Valenciano al PSOE por las denuncias de acoso: "Que vuestro silencio no pueda emplearse para ocultar un problema"

Avión de Plus Ultra

Detienen al CEO y al dueño de Plus Ultra tras el registro de la sede

Conversación entre Ábalos y Claudia Montes

El audio de José Luis Ábalos a su amiga, la exmiss Asturias: "Nadie se corrompe por esa mierda"

La ministra María Jesús Montero en el Congreso
PP

El PP pide la dimisión de Montero tras la detención del expresidente de la SEPI: "Se le está poniendo cara de Santos Cerdán"

Ayuso
Madrid

Ayuso carga contra un PSOE "profundamente machista" y se pregunta "¿a quién van a poner ahora al frente? ¿A Rocco Siffredi?"

Antxon Alonso, durante una comparecencia en el Senado por el caso Koldo
Detenido trama Leire

¿Quién es Antxon Alonso?: la mano derecha de Cerdán en Servinabar con importantes conexiones políticas

Hombre de confianza de Santos Cerdán en Servinabar, el ahora detenido ha ocupado hasta 20 cargos en 14 empresas diferentes relacionadas con la minería, el vending o la gestión inmobiliaria. Con buenas conexiones políticas se le considera cercano al PNV y a Geroa Bai

José Luis Ábalos y Koldo García
Tribunal Supremo

El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y Koldo y les envía a juicio por la presunta trama de mascarillas

El magistrado Leopoldo Puente acuerda la apertura de juicio oral contra el exministro de Transportes, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra

VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra

Antxon Alonso, el presunto socio del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar

Antxon Alonso, detenido en la operación de la UCO abierta contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

La Guardia Civil registra empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la detención de Leire Díez

Publicidad