Los 'influencers' dentro de prisión, la nueva moda de internet: "Me sorprende que no se den cuenta de que hacen directos en las celdas"

Los influencers en España son todo un éxito. Algunas de las más conocidas son Lola Lolita con casi cuatro millones y medio de seguidores, María Pombo o Laura Escanes con dos millones. Cobran por publicación patrocinada miles de euros. Entre siete y diez mil en caso de María Pombo o hasta treinta y cinco mil en caso de Lola Lolita. Y sus publicaciones van desde viajes, restaurantes, moda o eventos.

Ahora en las cárceles españolas está ocurriendo algo tan grave como increíble: algunos presos se están convirtiendo en influencers. Con móviles prohibidos graban vídeos desde sus celdas, posan, presumen de vida en prisión y lo comparten con miles de seguidores. Un fenómeno totalmente fuera de control que ya preocupa.

Influencer dentro de prisión

Los room tours siguen siendo una moda en redes sociales. En estos vídeos se muestran todas las comodidades de una habitación. Pero en este caso no es un apartamento, tampoco un hotel, es una celda.

En las cárceles españolas, los presos ya no solo cumplen condena, se convierten en influencers. Así nos lo cuenta uno de los carceleros con los que Mas Espejo ha podido hablar: “Yo tengo muchos compañeros que llevan una vida social, fuera de prisión, en las redes sociales: Facebook, Instagram, Tik Tok.”, cuenta el preso.

Vídeos de camino al economato, trucos para esconder el teléfono... vistas desde el calabozo o incluso bailes. “Cuelgan cómo es la celda por dentro, conversaciones con compis en el patio, la comida”, explica el preso.

Además, la historia va más allá. Los directos están a la orden del día y así lo confirman desde prisión: “Nosotros hemos estado en una prisión y a través de instagram, hablando con otros presos y haciendo directos y todo.”

El resultado: likes, fama, en algunos casos dinero y muchos comentarios. Más Espejo ha podido tener acceso a algunos de estos mensajes: “lucha ya te queda menos”, escribe una persona. “Después de tantos años preso la supervivencia está en la calle” o “hace 4 años estaba yo allí”, son otros de los comentarios.

Smartphones entre rejas

Uno de los más conocidos en nuestro país, está encarcelado en Cataluña, expone su día a día a miles de seguidores. Estos dispositivos ya no son pequeños y fáciles de esconder. Entre rejas manejan smartphones modernos.

Instituciones penitenciarias en alerta con estos presos que ganan fama, impacto y seguidores desde detrás de los barrotes. Algunas de las cárceles españolas están convertidas en un estudio de grabación clandestino.

