Beatriz Arias publica 'Soy la nueva': "El síndrome del impostor nos afecta a todos, pero las mujeres lo transitamos de otra manera"

Beatriz Arias, periodista y directora de Negocio Social Media en Atresmedia, publica 'Soy la Nueva'. En su primera novela Arias narra las vivencias de Antía, una joven que empieza a trabajar en una empresa de moda de Sillicon Valley y cuenta cómo es el día a día en una tecnológica.

La periodista sabe bien lo que es formar parte de ese sector, ya que trabajó 8 años en Twitter. Cuenta que esta es una novela de ficción "inspirada en múltiples vivencias, aventuras y en muchísimos compañeros" con los que coincidió en esa época. "Me apetecía descubrir cómo la protagonista se enfrentaba a retos y grandes oportunidades del sector", relata.

"De la época de los despidos de Twitter recuerdo lo unidos que permanecimos el 'pequeño Twitter España'"

En la novela hay despidos como los hubo en su día cuando Elon Musk cogió la motosierra y despidió al 80% de la plantilla de Twitter. Uno de los procesos de compra más mediáticos en una tecnológica. De aquella época recuerda lo unido que permanecían "el pequeño Twitter que formaba Twitter España". "Fueron meses de incertidumbre, todo empezó a nivel global, todo en España tardó en organizarse".

Sobre la presión de las grandes tecnológicas en San Francisco cree que "depende de cómo te plantees tu trayectoria". "Exigen objetivos a medio y corto plazo y también enriquecen tu trayectoria y ofrecen muchas posibilidades. Aquí las dinámicas de trabajo son muy rápidas y se aprende a gran velocidad".

"La protagonista es una de esas mujeres altamente preparadas que han llegado muy lejos pero sufren el síndrome del impostor"

En el libro se habla del síndrome de la impostor, la autoexigencia que nos hace dudar de nosotros mismos. Cree que este síndrome nos afecta a todos "pero las mujeres lo transitan de otra manera". "Antía es una mujer de 32 años que pertenece a esa generación de mujeres altamente preparadas que han llegado muy lejos pero sufren esa autoexigencia y a veces dudan de su legitimidad. A mí me ha pasado, por su puesto".

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