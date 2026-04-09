Beatriz Arias presenta 'Soy la nueva', una novela sobre "el miedo a caer, sobre equivocarse y empezar de nuevo"
La periodista y escritora Beatriz Arias publica su primera novela, un libro que disecciona con mucho humor el mundo laboral contemporáneo. La autora trabajó ocho años en Twitter España -en los años más fulgurantes de la red social hasta la llegada de Elon Musk- y muchas de las situaciones de esta ficción están inspiradas en situaciones vividas por ella misma o por muchos de sus compañeros.
Reuniones absurdas, entrevistas que no tienen sentido, jefes tóxicos, de esos que te dicen "cariño" al empezar o terminar cada frase o convenciones que no van a ninguna parte. Si trabajas en una gran empresa es fácil que te sientas identificado. Imagina además que llegas a una red social global en su momento más álgido, con trabajadores de decenas de países y que acaba siendo comprada por el ¿inclasificable? empresario Elon Musk. Al cóctel añade también mucha sororidad, una protagonista soñadora, con mucha determinación, algo patosa y con debilidad por el chocolate...y por algún nuevo compañero. Todo eso, y mucho más, puedes encontrar en 'Soy la nueva', la primera novela de Beatriz Arias.
"Lo hice por divertirme"
Esta periodista nacida en León antes de llegar a su actual trabajo, es desde 2023 directora de Negocia Social Media en el grupo Atresmedia, se forjó en las redacciones de medios como la Cadena Ser, NBC Universal o nuestra Antena 3 Noticias, donde trabajó como reportera y presentadora durante 8 años. Eso hace, no te vamos a engañar, que en esta redacción tengamos debilidad por ella.
En 2015 empezó a trabajar en Twitter España como directora de Alianzas Estratégicas para colaborar con periodistas, celebrities, deportistas y personalidades con el objetivo de que sacaran el máximo partido a Twitter, además de gestionar los grandes acuerdos de contenido. Un trabajo apasionante, absorbente y que, como se dice, podría dar para un libro y así ha sucedido: "Esta novela se empezó a fraguar hace un par de años", nos confiesa Arias.
"Como buena periodista me gusta escribir diarios, tengo muchos cuadernos donde apunto todo tipo de cosas. Cuando empecé a trabajar en Twitter, me compré un cuaderno nuevo recuerdo estar en un vuelo y pensé 'voy a plasmar en este cuaderno esa sensación de comenzar, de vértigo'. Y empecé a apuntar ideas, a anotar algunas anécdotas, propias o de compañeros de empresa o de otras multinacionales. Y así empezó todo. Lo hice por divertirme, por encauzar todas esas sensaciones y vivencias". Pero por si hay alguna duda, la autora aclara: "Esta es una novela de ficción, pero me he inspirado en muchas experiencias propias y de amigos, de compañeros, obviamente. De todas las aventuras que pudimos vivir, sobre todo en esa época, en ese boom que vivieron las tecnológicas hace pocos años. Pero es ficción".
Autoexigencia laboral y humor
La protagonista de esta novela, Antía Montes, es una mujer de unos treinta años que atraviesa un momento de cambio vital y profesional. Responsable de contenidos en la oficina de Madrid de una gran plataforma global de video en streaming, esta joven encarna a una generación de profesionales altamente cualificados que han accedido a espacios de decisión, pero que siguen habitándolos con una mezcla de ambición y vértigo. Inteligente, observadora y autoexigente, Antía se enfrenta a la experiencia de 'ser la nueva': "¿Quién no ha sido la nueva alguna vez?", nos lanza la pregunta la autora. "Esta es una novela sobre el miedo a caer, sobre equivocarse y empezar de nuevo. Muchas veces las cosas que te pasan en la vida no dependen de lo preparada que estés ni de lo que hayas estudiado. Simplemente los dramas van sucediéndose. Y a mi protagonista le ocurren muchas cosas que tiene que descubrir y que tiene que transitar".
Esta novela es un espejo divertido y feroz de la vida laboral y sentimental contemporánea. Hay temas muy actuales como la autoexigencia laboral. La protagonista aterriza en una multinacional tecnológica donde todo, desde las video lamadas globales hasta la jerga corporativa, parece diseñado para recordarle que siempre está siendo evaluada. No solo debe ser competente; debe parecerlo, proyectar seguridad, sensibilidad cultural, liderazgo y solvencia internacional. La novela retrata con precisión esa tensión contemporánea: la autoexigencia constante, la comparación con compañeros, la presión por dominar códigos culturales que cambian según la geografía y el miedo a cometer un error que pueda ser amplificado. "Trabajar en su nueva empresa es el sueño de su vida, ella está ilusionada, pero al mismo tiempo se siente muy presionada por estar a la altura y por aprovechar esta oportunidad con la que ha soñado toda su vida. Entonces eso le hace cargarse de más responsabilidad a veces de lo que le correspondería".
Todo diseccionado con un fino bisturí de ironía y humor. Una voz propia en la que muchos se van a sentir reflejados, a parte de pasárselo muy bien: "Hay muchísimo humor. Todas las mujeres jóvenes millenials que estén empezando a trabajar se van a sentir identificadas con muchas situaciones, y por supuesto todas las mujeres y hombres en general porque aquí vamos a hablar de jefes de otra época, de entornos corporativos globales y de cómo es adaptarse a una empresa donde hay muchos retos".
