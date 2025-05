Azucena tiene cáncer de mama y ha alargado su esperanza de vida gracias a los ensayos clínicos: "Se trata de morirte lo más tarde posible"

Para muchos pacientes de cáncer llega un momento en el que se agota la vía de la medicina tradicional. Es ahí cuando a algunos de ellos sus oncólogos les ofrecen un camino extra: el ensayo clínico.

Este martes 20 de mayo es el día internacional del ensayo clínico. Ante un diagnóstico negativo este tipo de tratamientos experimentales pueden convertirse en nuestra máxima prioridad. Los ensayos son hoy la columna vertebral de la innovación médica. Gracias a la participación de personas de todo el mundo hoy contamos con tratamientos que salvan vidas y mejoran el día a día de quienes más lo necesitan. A lo largo de 15 años más de 12.400 pacientes se han beneficiado de los ensayos de la fundación Cris contra el Cáncer.

"Después de pasar por la quimioterapia convencional mi doctor me dijo que yo era una candidata idónea para esto"

Azucena es una de las pacientes a las que un ensayo clínico le salvó la vida. Ya ha participado en 3 ensayos distintos. Cuando le plantearon la posibilidad se sintió muy afortunada. Tiene un cáncer de mama C3, un tumor avanzado con muy mal pronóstico. Después de pasar por quimioterapia convencional su doctor le dijo que era una candidata idónea para formar parte del ensayo.

Después de hacerle un estudio le proponen entrar en un ensayo clínico de fase 1. Eso quiere decir que eres de los primeros humanos en experimentar ese fármaco. En su caso funcionó. Empezó en 2021 con un pronóstico no excesivamente bueno para su esperanza de vida y cada vez se encuentra mejor.

"Lo que se trata es de morir lo más tarde posible y con la mejor calidad de vida posible"

"Está claro que somos humanos y nos vamos a morir Lo que se trata es de morirte lo más tarde posible y con la mayor calidad de vida posible", reflexiona.

Intenta tomarse cada recaída como ago normal, como los éxitos en el cancer. "El cancer no depende de tu voluntad pero tu estado anímico si de la calidad de vida que puedas tener y ofrecer a tu entorno", señala. Su familia lo lleva peor que ella pero les anima mucho ver su positividad. Su mayor puntal es su familia para sobrellevar su día a día: su compañía, sus ánimos y su vitalidad.

"Gracias al ensayo sé que mi cáncer no es genético y no lo voy a transmitir a mis hijas"

Azucena tiene dos hijas y le han hecho un estudio genético dentro del ensayo clínico para saber si hay un componente genético en la enfermedad. "El ensayo posibilitó que me metieran en un estudio genético que ha dado nombre y apellidos a mi cáncer. Mi cáncer no es genético y no lo voy a transmitir a mis hijas", afirma.

Siente que participar en un ensayo puede ayudar a otras personas en el futuro. "Si consigo que si mis hijas en 2, 3 años si tienen ese problema se puedan curar... más que generosidad es egoísmo de especie", señala.

Explica que tiene que ser el facultativo quien introduzca al paciente en el ensayo y "eres tú y tu familia quien decide que quiere participar". "Tú puedes salir del ensayo sin problemas cuando quieras, estás muy controlado y es una medicina muy personalizada". Azucena agradece a la fundación Cris contra el Cáncer que le haya ayudado a sobrellevar todos los niveles de su enfermedad.

