El cáncer de Biden dispara las teorías conspirativas después de que Trump cuestione el anuncio: ¿por qué se ha tardado tanto?

"Así que el plan era postular a Biden, mentir sobre su cáncer y demencia, lograr que regresara a la Casa Blanca y luego hacer que se hiciera a un lado de inmediato para que pudiera comenzar el reinado de terror de Kamala." Es la publicación que ha realizado en X el presentador de pódcast de Clint Russell. Acusa a los demócratas de fraguar una estrategia “malvada” para que Biden fuera elegido para el cargo. Después abandonaría su cargo a causa del cáncer y dejaría en su puesto a Kamala Harris. Una teoría de la conspiración a la que se ha unido Elon Musk, amigo y asesor del presidente Donald Trump. “Todo mientras intentaban encarcelar o matar a Donald Trump. Solo quiero asegurarme de que todos estamos al tanto. Esta gente es malvada”, rematada su publicación.

Trump se une a la teoría de la conspiración

El propio presidente Trump cuestiona que no se haya informado antes del cáncer que padece Biden. "¿Por qué se ha tardado tanto? Puede llevar años llegar a ese nivel de peligro. Es una situación muy, muy triste. Me siento muy mal por ello y creo que la gente debe tratar de averiguar lo que pasó. Me sorprende que no se notificara hace mucho tiempo”, indicó en un acto en la Casa Blanca. Habitualmente los presidentes de Estados Unidos pasan chequeos médicos en el hospital Walter Reed, "un lugar realmente bueno", dijo Trump. "Tiene algunos de los mejores médicos que he visto. Ni siquiera sé si estuvieron involucrados, pero un médico estuvo implicado en cada caso, tal vez fue el mismo, y alguien no está contando los hechos. Eso es un gran, gran problema", se lamentó y pidió que se investigase.

Biden sufre cáncer de próstata

El expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de 82 años, anunció el pasado domingo que sufre un cáncer de próstata. Biden fue examinado la semana pasada tras presentar síntomas urinarios y el hallazgo de un nódulo prostático. Este tipo de tumor es el más frecuente entre los hombres mayores de 75 años. Según los datos de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, supone cerca del 17% de todos los cánceres diagnosticados en este grupo. Sin embargo no es el cáncer más letal.

En su comunicado, la oficina de Biden señala que el diagnóstico no es terminal, "aunque se trata de una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz. El presidente y su familia están estudiando las opciones de tratamiento con sus médicos”. La virulencia de este tumor indicaría que el expresidente deberá, probablemente, someterse a cirugía, radioterapia o terapia hormonal. Biden publicó ayer en X una fotografía junto a su mujer y este mensaje: "El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo."

