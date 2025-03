Azahara fue una menor tutelada y analiza el crimen de la educadora de Badajoz: "Deberían haber estado en un centro cerrado"

El asesinato de una educadora social de 35 años en Castuera, Badajoz, ha puesto en el foco el sistema de tutela de miles de menores y la seguridad tanto de ellos como de los educadores y otras personas que trabajan con ellos.

El trágico suceso tuvo lugar en la vivienda de la Junta de Extremadura donde trabajaba con 3 jóvenes extremeños que fueron detenidos posteriormente por la Guradia Civil en relación a los hechos. Una chica de 17 años y dos chicos de 14. La habrían agredido en primer lugar y terminarían por estrangularla con un cinturón.

"Había uno que sí era un poquito más violento"

Azahara estuvo tutelada de los 3 a los 18 años, ahora tiene 27. Con ella trabajaron muchos educadores sociales. Lo primero que la joven ha querido remarcar que no se debe caer en generalizaciones a la hora de hablar del trabajo de esos profesionales. De hecho la mayoría de los educadores con los que se encontró dejaron una impronta positiva en ella: "Todas ellas eran muy buenas".

Sin embargo Azahara también tiene recuerdos negativos y menciona a un educador "un poquito más violento" que redujo a su hermano retorciéndole el brazo hasta hacerle un daño considerable y permanente.

"No era el tratamiento que a ellos les hacía falta"

"Yo estaba en un centro de acogidas"

Azahara se pronuncia sobre el asesinato violento de Belén Cortés, presuntamente a manos de tres menores tutelados. La joven duda del procedimiento llevado a cabo con los menores

"Quizá donde metieron a esos niños, no era el tratamiento que a ellos les hacía falta".

En opinión de la que pasó prácticamente toda su infancia y adolescencia bajo protección de los servicios sociales, visto lo ocurrido, se debía haber actuado de otra manera, teniendo en cuenta además los antecedentes con los que contaría alguno de ellos: "Deberían haber estado en un centro cerrado, pero cuidado".

"Se han dado casos de niños que han muerto ahí"

Según la joven hay que tener especial precaución a la hora de decidir el régimen que se aplica a estos menores de edad: "Hay centros cerrados sin vigilancia y hay educadores muy violentos".

Relataba varias experiencias personales, las secuelas en un brazo que tiene su hermano y que habrían sido originadas por un educador y una propia. Insiste en que a ella le han tratado "siempre muy bien", cosa que parecía contradecirse con lo que describía a continuación: "También me han metido a mí en agua fría cuando he tenido una rabieta. A contraste, a golpe. Te metían y hasta que no pararas con la rabieta no te sacaban".

En otro episodio cuenta como la encerraron en "las 'golfas', en el trastero con las ratas".

Por el testimonio de Azahara se puede concluir que debería producirse una revisión tanto de las condiciones y protocolos aplicados a los niños y niñas, como por supuesto de la seguridad de los que trabajan con ellos, que es lo que tristemente reclaman hoy muchos compañeros de la mujer asesinada mientras realizaba su trabajo. Y es que desde el sector denuncian un aumento significativo de las agresiones sufridas por los educadores, a manos de los menores.

