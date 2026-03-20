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Las ayudas al combustible dividen a los expertos: "Son necesarias, pero no suficientes"

El Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas para paliar la subida de los carburantes mientras economistas advierten de su impacto en la inflación y las hipotecas.

Imagen de Cristina Peña

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Carina Verdú
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El Gobierno aprueba este martes nuevas ayudas al combustible en un contexto marcado por la subida de los precios energéticos. Una decisión que, según los expertos, va en la buena dirección, pero se queda corta ante un escenario de elevada incertidumbre económica.

En Espejo Público, el economista José Ramón Iturriaga, socio de Abante Asesores, considera que las medidas son "razonables", aunque lanza una crítica directa al Ejecutivo: "A mí también me gustaría saber de dónde sacan el dinero, porque es una cosa que luego nunca nos cuentan". Asegura que van haciendo "trilerismo y no sabemos de dónde sale".

Por su parte, Cristina Peña, economista especializada en comercio internacional, coincide en que la intervención es necesaria, pero advierte de sus límites: "Probablemente no sea suficiente para paliar el aumento, no hemos tocado techo".

Evolución del petróleo

Sobre la evolución del petróleo, Iturriaga descarta escenarios extremos como un barril a 180 dólares: "Es un disparate, con una probabilidad muy reducida. No estamos en una crisis energética". En su opinión, el actual encarecimiento responde a un "shock exógeno" que, si no se prolonga, tendrá un impacto limitado.

Se notará en los bolsillos

Donde sí se notarán los efectos es en el bolsillo. Peña explica que la incertidumbre eleva el coste del dinero: "Las hipotecas, como cualquier préstamo, subirán mientras no haya estabilidad". Iturriaga añade que el repunte de los carburantes podría llevar la inflación "cerca del 4% en los próximos meses", dificultando futuras bajadas de tipos.

Aun así, ambos coinciden en que la situación es temporal. "Lo más probable es que volvamos a donde estábamos antes", concluye Iturriaga, mientras España sigue apoyándose en su creciente capacidad renovable para contener el impacto energético.

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