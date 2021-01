Antonio Zapatero, sobre el ascenso del coronavirus en Madrid: " Está claro que el confinamiento total no es la mejor medida para tomar"

Antonio Zapatero entiende que la decisión de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20,00 horas es una forma de restringir la movilidad. Sin embargo, apunta que hay que tomar "decisiones en base a estudios clínicos, y la medida de adelantar el toque de queda no sabe qué evidencias tiene de mejor en la pandemia".

Expone que varios estudios determinan que el confinamiento total no es la mejor de las medidas para frenar el ascenso de los casos, por lo que lo descartan en la comunidad de Madrid.

No conoce las condiciones de Castilla y León para pedir el adelanto del toque de queda y entiende que la situación de cada comunidad es diferente.

Lamenta que en las últimas semanas no se cumplen las restricciones de confinamiento perimetral en Madrid. Reitera que en el caso de Madrid, que no hay policía autonómica, hay que recurrir a la delegación al Gobierno. Tienen la noticia de que en determinado municipio de Madrid están abriendo la barra de los bares, una medida que lleva semanas prohibida, lamenta que si no tienen efectivos infracciones como estas no se pueden controlar.

Mantiene que hay una curva de contagios de coronavirus más llamativos que en la segunda ola y la causa está en las agrupaciones que ha habido en el ámbito familiar en Navidad. Según sus seguimientos "es muy llamativo el porcentaje de contagios que se han producido en los contagios familiares".

Denuncia incidentes en las llegadas de la vacuna de Pfizer

A fecha de hoy Madrid ha puesto 100.000 dosis de vacuna, el 65% de las dosis recibidas. Mantiene que diversos estudios revelan que si no se cumplen los plazos de vacunación esto puede suponer un riesgo de la salud pública. Madrid reserva la segunda dosis de vacunación para las residencias de ancianos.

Hoy es el cuarto envío de bandejas de vacunas de Pzifer y señala que siempre han tenido incidencias porque estas han llegado tarde o con problemas en los códigos de identificación de lectura y la pasada semana dificultad por Filomena

Madrid ha decidido que hasta que no esté asegurado el aporte de vacunas de forma mantenida es obligatorio reservar una segunda dosis en el caso de las residencias de ancianos.

Este mismo lunes tenían solicitadas 55.000 dosis de vacunas para poner en Madrid, pero solo les llegan 25.000, por lo que no las puede poner. "Si llegan más bandejas de vacunas, Madrid las pone", destaca.

