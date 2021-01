Antonio Zapatero, sobre el retraso en la vacunación del coronavirus: "No está fallando nada, las residencias han pedido que se demore"

El viceconsejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha respondido a la polémica por la lentitud en la campaña de vacunación del coronavirus. "No está fallando nada. Las primeras vacunas llegaron el domingo pasado. El lunes hubo un problema de suministro en Bélgica, el martes llegaron más vacunas. El problema es que llegaron congeladas. El miércoles se comenzaron a poner vacunas durante tres días"

Desde el Gobierno regional critican la falta de dosis. Ignacio Aguado, vicepresidente madrileño, ha afirmado que con las 48.000 dosis de la vacuna del coronavirus que le corresponden a la región por semanas, el 30 de junio no estará vacunado ni el 10% de la población. "Son 50 bandejas. Reservamos la mitad de las dosis. La cantidad de dosis que puede poner Madrid a la semana es de 24.000. Las residencias han pedido que se demore la campaña vacunación. Recibimos 48.000 dosis a la semana" ha afirmado Zapatero sobre la vacuna del coronavirus.

Madrid no ha continuado con la campaña de vacunación por el coronavirus durante el fin de semana. Canarias y Murcia son las únicas comunidades autónomas que han seguido vacunando el fin de semana. Por el momento, la región madrileña sólo ha puesto el 6% de las dosis de la vacuna del coronavirus previstas.

Dice Antonio Zapatero que "la prioridad son las residencias de ancianos y nos dijeron que en muchas de estas residencias estaban con días de permiso y no les parecía los mejores día spara vacunar durante los 30 y 31. No ha habido problemas. Los días de vacaciones y familias no se han podido realizar".

Zapatero ha asegurado sobre la vacunación del coronavirus que "esta fase es la más delicada porque hay que acercarse a las residencias a vacunar. No es un simple pinchazo. Es un procedimiento que iremos cogiendo más soltura para hacerlo de una forma más rápida".

"Desde hace semanas teníamos preparado el sistema logístico. Madrid no tiene ningún problema. Tenemos congeladores propios y centro de vacunas. El problema de Cataluña Madrid no lo tiene. En estas tres primeras semanas de enero estarán vacunadas las residencias, después los sanitarios de primera linea. Hasta avanzado marzo llegarán 50 bandejas cada semana" ha afirmado Antonio Zapatero, viceconsejero madrileño.

En cuanto a la situación epidemiológica Zapatero ha dicho que "nos preocupa la situación porque cuando le das ventaja al virus nos coge. Confirma la tendencia al alza. Estamos preocupado y ahora más por el efecto de las reuniones familiares pero Madrid tiene medidas estrictas".

Un total de 18 zonas básicas de salud y cinco municipios de la Comunidad de Madrid tienen prohibida la entrada y la salida de ellas salvo por causas justificadas a partir de hoy después de que el Gobierno madrileño decretara este fin de semana ampliar las restricciones de movilidad por el coronavirus a ocho nuevas zonas básicas de salud y cinco localidades.

Esta medida afectará a más de medio millón de madrileños, el 7,8% de la población de la comunidad autónoma. Es la consecuencia por el aumento de casos de coronavirus en distintos puntos de la región con una tasa por encima de 400 casos por 100.000 habitantes.

Se limita por el coronavirus la entrada y la salida por 14 días, hasta el lunes 18 de enero a las 00:00 horas, en las zonas básicas de Marqués de la Valdavia y Alcobendas-Chopera, en Alcobendas; Las Olivas y Aranjuez, en Aranjuez; San Fernando y Los Alperchines, en San Fernando de Henares; Virgen del Cortijo, en el distrito de Hortaleza de Madrid capital; y la zona básica de Torrelodones, que afecta a los municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares.

También habrá limitaciones de entrada y salida en el perímetro de cinco localidades concretas por el coronavirus que no coinciden con el de una zona básica, por estar más localizados los focos de transmisión: Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés.

Hasta el día de reyes está restringida la entrada y salida de la Comunidad de Madrid, salvo para desplazamientos a domicilios de familiares y allegados, debido al aumento de contagios por coronavirus. Para controlar el cumplimiento de estas limitaciones continúan operativos los dispositivos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En estas zonas el aforo en los lugares de culto se fija en un máximo de un tercio, los aforos y horarios de actividad se mantienen como en el resto de la región. Hay toque de queda en toda la región, entre las 00.00 horas y las 06.00 horas, salvo por causa justificada, y el cierre de toda actividad de hostelería en la misma franja horaria.

Las reuniones familiares están limitadas por el coronavirus a seis personas en cualquier franja horaria, salvo convivientes. En el caso del comercio y servicios profesionales, así como los mercadillos al aire libre, no pueden iniciar la actividad antes de las 06.00 horas y deben cerrar a las 22:00 horas, a excepción de las farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y establecimientos que presten servicios imprescindibles e inaplazables.