Un mismo objetivo, dos alternativas: la nueva alianza de Sumar y el proyecto de Rufián

El objetivo es aglutinar al electorado a la izquierda del PSOE. Una causa, de la que se abanderan ahora dos corrientes alternativas. Por un lado, la nueva coalición anunciada por Sumar, que echará a andar el próximo 21 de febrero en un acto de presentación.

Aún hay muchos detalles por cerrar, entre ellos, si relanzarán la alianza bajo unas nuevas siglas, como lleva tiempo pidiendo Izquierda Unida (IU). Pero, sin duda, el debate principal se centra en el liderazgo.

"Hablar de personas, hablar de marcas, hablar de elementos que están fuera de la sociedad española creo que es un enorme error", ha trasladado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Algunas voces apuestan por su continuidad. Yolanda Díaz fue la candidata que consiguió agrupar a una quincena de formaciones bajo el paraguas de Sumar para las elecciones generales de 2023. "Yolanda Díaz es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido la democracia española", ha sostenido el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy.

Mientras otros sectores del espacio piden un proceso de primarias, que abra la puerta a la renovación. "Si las gana Yolanda Díaz porque decide presentarse nosotros detrás de ella sin ningún problema", ha matizado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en una entrevista a Onda Cero.

Rufián se postula para liderar un frente común

Paralelamente a la coalición formada por Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, aparece el proyecto personal de Gabriel Rufián. De momento, pretende ser un ciclo de conferencias con otros líderes de izquierdas, con vistas a construir un nuevo frente común. “O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo”, ha insistido el portavoz de ERC en la tribuna del Congreso.

Las críticas a Rufián se han centrado en el hecho de postularse como líder de un espacio que pretende reunir a fuerzas estatales y territoriales, perteneciendo él a un partido independentista. “Representar a alguien de Algeciras a mí no me hace menos catalán ni menos independentista”, respondió ayer el portavoz.

Otras formaciones del espacio rechazan ambas opciones

Lo que está por ver es qué encaje tienen estas dos corrientes o el papel jugarán otras formaciones como EH Bildu, que por ahora se mantiene al margen. "Nuestra estrategia no es esa, nuestra estrategia está centrada en Euskal Herria", ha insistido la portavoz de los abertzales en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Podemos también ha rechazado ya unirse con otros partidos bajo unas siglas que no sean las suyas.

