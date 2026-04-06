Kaya entra en prisión mientras la familia de Sedat promete hacer pagar a los Albora

Kaya ha llegado a la puerta de la cárcel y su familia no lo ha dejado solo ni un segundo. Todos han intentado darle fuerzas antes de que entrara. Su madre estaba destrozada, pidiéndole que no tuviera miedo y prometiéndole que no piensa dejar que se quede allí encerrado. “Te sacaremos de aquí, no lo permitiré”, le ha dicho.

Pero la tensión no se ha quedado solo en el dolor de la despedida. En plena calle se ha montado una bronca tremenda cuando la familia de Sedat ha aparecido fuera de sí por el disparo. Mahmoud, el padre del joven herido, ha estallado contra los Albora y ha amenazado a Cihan, jurándole que esto no va a quedar así y que todos van a pagar por lo que le han hecho a su hijo.

Cihan ha tenido que ponerse firme para cortar el escándalo antes de que aquello fuera a más. Le ha ordenado a Mahmoud que se subiera al coche y dejara de montar un espectáculo en mitad de la calle.

El tío Hassan, completamente desconcertado, le ha preguntado a Cihan por qué Kaya ha disparado a Sedat. Nadie entiende todavía qué ha pasado de verdad entre ellos para acabar de esa manera en un callejón. Cihan ha reconocido que tampoco tiene todas las respuestas, pero ha dejado claro que va a entrar en la cárcel para hablar con Kaya y averiguar de una vez qué ocurrió con Zerrin y por qué todo ha terminado así.

Antes de irse, Cihan ha pedido a todos que se marchen a la empresa y le esperen allí para hablar con más tranquilidad. La entrada de Kaya en prisión ha dejado a las dos familias al borde de una guerra abierta, y todo apunta a que esto no ha hecho más que empezar.