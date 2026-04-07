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Arturo Valls analiza el "fascinante soplo de aire fresco" que supone la nueva temporada de Mask Singer

El presentador cree que los nuevos rostros que acompañarán a Ana Milán van a dar mucha guerra en esta nueva edición.

Arturo Valls analiza el "fascinante soplo de aire fresco" que supone la nueva temporada de Mask Singer

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Como maestro de ceremonias y testigo directo de todo lo que ocurre en el plató, Arturo Valls tiene claro que la quinta edición de Mask Singer llega con una energía renovada. El presentador ha calificado la entrada de los nuevos investigadores como "un fascinante soplo de aire fresco" para el formato, asegurando que la combinación de personalidades va a regalar momentos inolvidables a la audiencia a partir del próximo miércoles.

El presentador no ha dudado en analizar los puntos fuertes de cada uno de sus compañeros, señalando que Ana Milán parte con una ventaja competitiva clara al haber vivido el programa desde ambos lados, como máscara y como investigadora. Por otro lado, confía ciegamente en el impresionante oído musical de Ruth Lorenzo para cazar a los cantantes profesionales y en la dilatada experiencia televisiva de Juan y Medio para leer entre líneas en cada gala.

Además, Arturo se ha mostrado fascinado por el fichaje de Boris Izaguirre, de quien destaca su increíble conocimiento de la "cultura pop", una herramienta que será clave para identificar a los famosos más mediáticos. Con este equipo tan dispar y profesional, el maestro de ceremonias vaticina una temporada llena de aciertos y, sobre todo, de mucho espectáculo. ¡La cuenta atrás para el estreno ya ha comenzado!

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