Los alumnos catalanes, en contra de la presencia de los Mossos en las aulas: "Gran parte del alumnado son migrantes y nos tomamos esto como un ataque racista"

La Generalitat ha impulsado un plan piloto para incorporar agentes en los centros de secundaria con el objetivo de mejorar la convivencia y gestionar la complejidad que se vive en algunas aulas. Precisamente, el plan contempla la incorporación de los Mossos d'Esquadra en los institutos. Ya han surgido voces críticas y son varios los centros que han rechazado esta medida.

Los docentes han detallado que en los institutos ya cuentan con profesionales para acompañar a los alumnos y gestionar situaciones complejas. Sin embargo, hay un alto número de incidencias: 1.718 corresponden a acoso escolar, 573 a agresiones sin especificar su naturaleza y 165 a situaciones de odio y discriminación.

Nos trasladamos hasta L'Hospitalet de Llobregat, uno de los municipios donde se pondrá en marcha esta medida. Allí, la comunidad educativa ya muestra posiciones enfrentadas.

Rechazo del alumnado: "No es la solución"

Alex, alumno de uno de los centros que participará en el plan, expresa su desacuerdo: "No nos parece que sea la solución". El estudiante va más allá y denuncia el impacto que puede tener la medida en su entorno: "Nos lo tomamos como un ataque racista y estigmatizador del centro".

Según explica, se trata de un instituto de "máxima complejidad", donde gran parte del alumnado es de origen migrante y vive situaciones de vulnerabilidad social. "Aquí hay problemáticas con la vivienda y del día a día que vivimos los jóvenes migrantes del barrio", asegura. Además, añade: "Nos paran en redadas racistas en la puerta del metro, como hacen habitualmente los Mossos".

Frente a la presencia policial, los alumnos reclaman otro tipo de soluciones: "Pedimos que no se nos imponga a un Mosso d'Esquadra en las aulas, sino que se invierta más en educación pública". En concreto, solicitan más recursos humanos: "Hacen falta mediadores, orientadores y psicólogos, no una figura que represente orden y violencia".

Los Mossos piden más información: "Podría parecer vigilancia"

Desde el sindicato policial, la visión no es más positiva pero sí más prudente. Toni Castejón, portavoz, evita posicionarse de forma tajante: "Nos falta más información para valorar este servicio". Reconoce que la presencia policial en centros educativos no es nueva, pero matiza: "Hasta ahora íbamos a dar charlas, pero esto parece un servicio permanente".

El portavoz advierte de la diferencia clave: "Cuando hablamos de un servicio fijo, puede parecer más vigilancia". Aun así, insiste en que la medida responde a una posible gravedad de la situación: "Algo está pasando cuando las consellerías valoran que este es el medio".

También señala la necesidad de formación específica: "No puedes poner a un policía y enviarlo a un instituto sin preparación, esto requiere formación concreta".

Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes ven en la policía una herramienta de prevención y quienes, como parte del alumnado, consideran que la solución pasa por reforzar los recursos educativos y sociales dentro de las aulas.

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