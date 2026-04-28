Agentes en los institutos
Los alumnos catalanes, en contra de la presencia de los Mossos en las aulas: "Gran parte del alumnado son migrantes y nos tomamos esto como un ataque racista"
La presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra vestidos de paisano en institutos para frenar la conflictividad ya genera polémica. El plan piloto impulsado por la Consellería de Educación llega tras registrarse más de 5.000 incidentes en lo que va de curso, según datos oficiales.
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La Generalitat ha impulsado un plan piloto para incorporar agentes en los centros de secundaria con el objetivo de mejorar la convivencia y gestionar la complejidad que se vive en algunas aulas. Precisamente, el plan contempla la incorporación de los Mossos d'Esquadra en los institutos. Ya han surgido voces críticas y son varios los centros que han rechazado esta medida.
Los docentes han detallado que en los institutos ya cuentan con profesionales para acompañar a los alumnos y gestionar situaciones complejas. Sin embargo, hay un alto número de incidencias: 1.718 corresponden a acoso escolar, 573 a agresiones sin especificar su naturaleza y 165 a situaciones de odio y discriminación.
Nos trasladamos hasta L'Hospitalet de Llobregat, uno de los municipios donde se pondrá en marcha esta medida. Allí, la comunidad educativa ya muestra posiciones enfrentadas.
Rechazo del alumnado: "No es la solución"
Alex, alumno de uno de los centros que participará en el plan, expresa su desacuerdo: "No nos parece que sea la solución". El estudiante va más allá y denuncia el impacto que puede tener la medida en su entorno: "Nos lo tomamos como un ataque racista y estigmatizador del centro".
Según explica, se trata de un instituto de "máxima complejidad", donde gran parte del alumnado es de origen migrante y vive situaciones de vulnerabilidad social. "Aquí hay problemáticas con la vivienda y del día a día que vivimos los jóvenes migrantes del barrio", asegura. Además, añade: "Nos paran en redadas racistas en la puerta del metro, como hacen habitualmente los Mossos".
Frente a la presencia policial, los alumnos reclaman otro tipo de soluciones: "Pedimos que no se nos imponga a un Mosso d'Esquadra en las aulas, sino que se invierta más en educación pública". En concreto, solicitan más recursos humanos: "Hacen falta mediadores, orientadores y psicólogos, no una figura que represente orden y violencia".
Los Mossos piden más información: "Podría parecer vigilancia"
Desde el sindicato policial, la visión no es más positiva pero sí más prudente. Toni Castejón, portavoz, evita posicionarse de forma tajante: "Nos falta más información para valorar este servicio". Reconoce que la presencia policial en centros educativos no es nueva, pero matiza: "Hasta ahora íbamos a dar charlas, pero esto parece un servicio permanente".
El portavoz advierte de la diferencia clave: "Cuando hablamos de un servicio fijo, puede parecer más vigilancia". Aun así, insiste en que la medida responde a una posible gravedad de la situación: "Algo está pasando cuando las consellerías valoran que este es el medio".
También señala la necesidad de formación específica: "No puedes poner a un policía y enviarlo a un instituto sin preparación, esto requiere formación concreta".
Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes ven en la policía una herramienta de prevención y quienes, como parte del alumnado, consideran que la solución pasa por reforzar los recursos educativos y sociales dentro de las aulas.
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