Alfredo Márquez: "Voy a seguir luchando por tener a mi hija de vuelta"

Alfredo Márquez, el padre de Ximena, no ha dejado de luchar desde entonces. Lleva tres años peleando en los tribunales mexicanos y ahora un juez le ha devuelto la patria potestad. La sentencia asegura que Alfredo no abandonó a su hija, como aseguró en su día la Justicia mexicana. Sin embargo, como se podía esperar su ex cuñada y presunta secuestradora de la niña, ha recurrido la sentencia. En una conversación en directo con Alfredo, el padre de Ximena, ha reconocido que la batalla legal va a continuar, al tiempo que se ha mostrado concluyente: "Voy a sequir luchando por tener a mi hija de vuelta".