El padre que confesó ser el autor del crimen de Sueca podría haberlo hecho para encubrir a su hijo

El pueblo valenciano de Sueca sigue en shock tras la muerte de Álex, el niño de 13 años que, presuntamente, mató el padre de su amigo. Sus compañeros de equipo de fútbol, amigos y vecinos se concentraron el domingo en el centro del municipio para rendirle homenaje. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.

Mientras tanto, la investigación se ha puesto en manos del grupo de Homicidios de la Guardia Civil. Los agentes barajan con varias hipótesis y no descartan que el hijo del detenido pudiera estar implicado en lo ocurrido. De hecho, sospechan que el padre, que se ha declarado autor del crimen, podría estar encubriendo a su propio hijo.

El homicidio tuvo lugar en la vivienda del presunto autor, un hombre de 48 años que vive allí con sus dos hijos, de los que tiene la custodia. Álex había ido a esa casa para jugar a videojuegos con su amigo.

Pero apenas una hora después de su llegada, el padre dejó a su hijo en casa de los abuelos y se presentó solo y ensangrentado en el cuartel de la Guardia Civil. Allí confesó que había acabado con la vida del amigo de su hijo y pidió ser detenido.

Poco después, los agentes se desplazaron hasta la vivienda. Allí encontraron el cuerpo sin vida de Álex, que presentaba heridas de arma blanca y signos de violencia. En el registro del domicilio, los investigadores intervinieron un cuchillo y un bate de béisbol, los cuales se analizan como las posibles armas del crimen.

Estaba registrado en VioGén

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que la investigación sigue totalmente abierta y que "todas las hipótesis siguen sobre la mesa". Según explicó, el supuesto autor del crimen acudió por su cuenta al cuartel de Sueca alrededor de las seis y media de la tarde para entregarse. El hombre sigue detenido y está pendiente de comparecer ante el juez.

Bernabé subrayó que las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido "lo antes posible" y recordó que años atrás existió un aviso en el sistema VioGén por un caso de violencia de género relacionado con el ahora detenido, aunque dicho registro se desactivó hace tiempo. La delegada habló tras participar en una concentración el domingo por la tarde, organizada por el Ayuntamiento de la localidad en memoria del menor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.