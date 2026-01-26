Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los vecinos de Sueca no creen que Juanfran haya matado al amigo de su hijo: "Pongo la mano en la llama y no me quemaría"

El cuerpo del menor fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca.

Un vecino de Sueca

Lo que podría haber sido una tarde más de juegos este sábado se truncó en tragedia. En Sueca, Comunidad Valenciana, permanecen costernados por el asesinao de un menor de 13 años mientras jugaba en casa de un amigo. El padre de este último se ha entregado asegurnado que fue él quien le mató por un ataque de locura. La Guardia Civil investiga el suceso, pero no se descarta que el hombre esté tratando de proteger a su hijo.

Juanfran, de 48 años, llegó hasta el cuartel de la Guardia Civl a las 18:30 horas y allí se declaró culpable. Ha sido detenido. Por el momento, los agentes esperan el resultado de la autopsia para avanzar en la investigación, de la que se encarga el grupo de Homicidios.

El cuerpo del menor fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca, ha informado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondearán a media asta. Además, traslada el pésame y el apoyo del equipo de gobierno local a los familiares y amigos de la víctima.

Los vecinos permanecen costernados

Los vecinos de la zona no entienden qué ha podido pasar. "No te lo crees", señala un hombre. Les cuesta hacerse a la idea de que su vecino, de 48 años, haya sido supuestamente el autor de la muerte del amigo de su hijo, de 13 años, aunque él mismo lo haya confesado. Uno de estos habitantes de Sueca nos cuenta que "pongo la mano en la llama y no me quemaría de que el padre no ha sido".

Sociedad

