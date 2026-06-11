Dos muertos y 24 heridos, uno de ellos muy grave, por un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf

Dos personas han fallecido en un bloque de viviendas en Magaluf (Mallorca). Además, y tal y como detallan desde los servicios de emergencias, hay 24 heridos y ocho de ellos son bomberos.

Del total de heridos, cuatro han tenido que ser trasladados a dos hospitales. En concreto, al Hospital Son Llàtzer y dos a Son Espases. Otros cuatro han sido valorados en el lugar de los hechos y otros ocho los está valorando el 061. Además, una de las personas que ha resultado herida grave en el incendio ha sido trasladado a la clínica Juaneda, ubicada en Palma. El paciente grave continúa en la clínica, donde permanece en la cámara hiperbárica en estado grave, debido a las dificultades para respirar que presenta a causa de la inhalación de humo.

Las otras tres personas han resultado heridas leve y ya han sido dadas de alta. Además, el SAMU 061 ha atendido 'in situ' a otras 15 personas.

El incendio se ha originado en la tercera planta del edificio

El inmueble quemado está situado en la calle Martín Ros García, en Magaluf. Al parecer, este incendio se ha originado en la tercera planta del edificio y se ha extendido rápidamente a los apartamentos más altos. Como ha indicado el jefe de los Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín, "la violencia del fuego ha roto ventanas" e incluso, la puerta de la vivienda donde se han originado las llamas ha generado un un humo espeso que ha subido por el hueco de la escalera y la fachada.

Bonnín ha detallado que sobre las 5:20 horas de la mañana se recibió el aviso del fuego y se activó a agentes de guardia de los parques de Calvià y Llucmajor. Al llegar a la zona, encontraron un fuego muy potente que dificultaba el acceso a la zona afectada. En un primer momento, se evacuó entre siete y nueve personas con afectación leve y posteriormente, a las tres víctimas con mayores heridas, dos de las cuales fallecieron y la tercera permanece en estado grave.

Por ahora, se desconocen las causas del incendio y los Bomberos continúan en la zona.

Este artículo es una noticia de última hora sobre un incendio en un bloque de pisos en Magaluf y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre este incendio en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Tiktok.

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