El alcalde de Barbate, sobre el ataque de los narcos a la Guardia Civil: "Hacen oídos sordos en la subdelegación del Gobierno"

El viernes se detectaba la entrada de varias embarcaciones de gran potencia en el puerto de Barbate, en Cádiz. El uso de estas embarcaciones está prohibido desde hace varios años ya que principalmente son usadas por las organizaciones criminales que introducen droga desde el norte de África a Europa por nuestro país. Desde el Ayuntamiento gaditano dieron aviso a la guardia civil de la presencia de estas "planeadoras", como son conocidas estas lanchas rápidas, en el puerto de la localidad, refugiándose del temporal de viento y oleaje que azotaba las costas gaditanas.

"No hay seguridad en el puerto"

Tras la trágica muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en Barbate, al ser embestida su embarcación por la de los delincuentes, Miguel Molina, alcalde de la población, reivindica más medios que garanticen la seguridad. La costa de Barbate se extiende unos 25 kilómetros, y desde el consistorio del municipio reclaman un incremento de efectivos y medidas de vigilancia desde el año 2015, ante el exponencial aumento de la actividad de los narcotraficantes.

Molina asegura que en las últimas semanas se han celebrado varias reuniones con las autoridades, denunciando la falta de seguridad en las instalaciones portuarias a raíz de una serie de robos ocurridos. "La guardia Civil no está, no tiene recursos suficientes, no tiene medios, entonces las 'narcolanchas' han visto un lugar ideal donde meterse. Esto hay que evitarlo".

"No vamos a permitir que el puerto de Barbate esté totalmente desprotegido"

El alcalde afirma que "Barbate no es el que era" aportando datos sobre la mejora en las condiciones socioeconómicas de los últimos años y añade: "El pueblo de Barbate, realmente es el que respondió el sábado por la mañana con una concentración masiva", en apoyo a la Guardia Civil, terminando la muestra de solidaridad popular con un aplauso frente al cuartel de la benemérita.

"Los asesinos no son de aquí, vienen de fuera"

"Son indeseables y no se puede evitar, algunos estarán arrepentidos"

Sobre los que jalean a los narcotraficantes insiste en que "por 4 o 5 personajes que hay en todos los pueblos, no podemos justificar que el pueblo sea así, al contrario. Insiste el regidor en que "el pueblo de Barbate es humilde, trabajador, marinero y no tiene que ver con el tema del narcotráfico, ni lo quiere. Estas narcolanchas no son de aquí, vienen de fuera, los asesinos no son de aquí, vienen de fuera", mostrando además contundencia, sentenciando: "No podemos permitir que por 4 sinvergüenzas asesinos se pueda perjudicar la imagen de Barbate".

Abandono de las autoridades correspondientes

El alcalde vuelve a reclamar "seguridad en el municipio", denunciando además una supuesta desatención de sus reclamaciones: "Hacen oídos sordos desde la subdelegación del Gobierno de España".