La asociación profesional de la Guardia Civil pide la dimisión de Marlaska: "Si Sánchez no le cesa es que está de acuerdo con este despropósito"

Agustín Leal es portavoz de la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil. No entiende por qué el ministro del interior Fernando Grande Marlaska no ha dado explicaciones de haber desmantelado la unidad de élite que combatía a los narcos del Estrecho: OCON Sur. Señala que por esta unidad han pasado más de 400 guardias civiles de élite en tandas de 150 comisionados mandados por buenos jefes y consiguieron que el narco fuese retrocediendo.

Destaca que después de cesar a esta unidad "ahora se han venido arriba las planeadoras y campan a sus anchas". Agradece su apoyo al alcalde de Barbate por el homenaje a sus compañeros y al pueblo de Barbate por su acogida. Lamenta que los narcos del estrecho campen "a sus anchas" por la zona. "Ayer mismo estaban en Chiclana", mantiene. "Los que asesinaron a los guardias civiles llevaban desde el jueves refugiados en el campo de Barbate", añade.

"Las 6 patrulleras de servicio marítimo llevan tiempo averiadas sin visos de arreglo"

Señala que el propio ministro Marlaska por la mñn daba un mensaje de tranquilidad diciendo que todo iba bien por la tarde tenía lugar este asesinato. "No pueden decir que todo va bien porque las 6 patrulleras de servicio marítimo que están destacadas en Cádiz llevan tiempo averiadas sin visos de arreglo. Lo mismo ocurre con varias patrulleras de Algeciras y con varias de Almería".

Se preguntan por qué siguen averiadas las dotaciones y exigen la dimisión del ministro "por no hacer su trabajo". "El peligro está aquí, es primordial acabar con la lacra de narcos y proteger a los hijos de la droga. Aunque mis compañeros hayan sido asesinados ellos van a por nuestros hijos y en concreto aquí porque desembarcan". "Exigimos la dimisión de Marlaska el día de hoy y si no debería cesarle Sánchez y si no le cesa significará que está de acuerdo en todo este despropósito, dejadez, y mal hacer que ha provocado esta desgracia", explica.

Sobre el gesto de la viuda de uno de los agentes asesinados que impidió que Marlaska condecorada a su marido, lo califica como "un ejemplo de valentía y de coraje".