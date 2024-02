Última hora sobre la muerte de los guardias civiles en Barbate: Gritos de "asesinos" cuando los 8 detenidos pasan a disposición judicial

Ana Villagómez, Fiscal Antidroga de Cádiz, en una entrevista en la Cadena SER lanzó un duro mensaje: "Esto se está desbordando, está la provincia llena de narcolanchas. Lo que no esperamos es que vengan al funeral a dar los pésames cuando después no dan los medios que hacen falta. Y lo digo así de duro porque así de duro es. Es tremendo lo que está pasando, son un género prohibido. Piensan que no les va a pasar nada porque porque de hecho no les pasa nada. Si se ve el vídeo la narcolancha se va hacia fuera para coger velocidad".