Imputado un ex alto cargo de la UDEF por supuestas investigaciones irregulares contra Podemos

A comienzos de 2024, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió a trámite una querella de Podemos donde denunciaban la existencia de "investigaciones prospectivas" supuestamente impulsadas desde la cúpula de la UDEF, sin control judicial y "ajenas" al interés policial, que después habrían sido filtradas a los medios con el objetivo de "desprestigiar" al partido y a sus dirigentes.

Ahora, dos años después, el magistrado ha decidido imputar al excomisario José Manuel Catalán, ex alto cargo de la UDEF, en la investigación que analiza si se promovieron pesquisas irregulares contra Podemos durante los años 2015 y 2016, cuando gobernaba el Partido Popular.

La decisión llega después de que el magistrado haya estimado un recurso presentado por el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, que participa en la causa como acusación. En un auto, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE, el juez también cita a declarar como investigados tanto a Catalán -exjefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción- como a una funcionaria policial el próximo 25 de junio.

El caso se centra en un viaje realizado el 12 de abril de 2016 a Nueva York por varios agentes, entre ellos Catalán y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, ya investigado. Allí, en el consulado español, tomaron declaración al exministro de Finanzas venezolano Rafael Isea.

La declaración

Según el escrito presentado por la defensa de Iglesias, el "propósito formal" de ese interrogatorio era "obtener su ratificación sobre un supuesto documento que vincularía a miembros de Podemos con pagos del gobierno venezolano".

Sin embargo, sostiene que "el verdadero objetivo" no era "la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio".

El abogado de Iglesias se apoya también en la declaración que Isea prestó en septiembre de 2025 ante la Audiencia Nacional, en la que "señaló numerosas irregularidades" en el acta de su declaración en Nueva York y expresó "su voluntad de no incriminarse reconociendo un documento cuya veracidad no podía asegurar".

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