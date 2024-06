Agresión verbal en el metro de Madrid: "Me dijo gordo de mierda, levántate que me estás aplastando"

Antonio viajaba en el metro de Madrid después de un buen día. Acababa de recibir un premio literario por un libro y le acompañaban en ese momento su mujer y unos amigos. Estaba sentado en el vagón cuando un joven comenzó a increparle y a llamarle gordo.

Este jueves se ha celebrado el juicio por el incidente. El hombre que le insultó se ha presentado sin abogado. "Tenía una prepotencia y una chulería tremenda", ha recalcado Antonio. Además el hombre que profirió los insultos ha presentado un parte de lesiones y ha negado que profiriera malas palabras a Antonio. Tras exponer las dos partes ha sido imposible llegar a un acuerdo en el juicio.

"Había otro chico detrás que intervino en la escena"

Antonio todavía recuerda los insultos que, asegura, recibió en el vagón de metro. Mantiene que este hombre le dijo: "Gordo de mierda, levántate que me estás aplastando. Me molesta tu sudor, tu presencia". Al escucharle, otro chico que estaba cerca, "y también era un poco gordito", intervino para defenderle. Le dijo a este hombre que no entendía porque le insultaba cuando Antonio ni si quiera estaba rozándole.

En un momento dado de la escena Antonio cuenta que echó "la mano para atrás" y rozó a este hombre. Hecho que ahora este utiliza para justificar el parte de lesiones.

Para Antonio este episodio fue más allá de un mero insulto en el metro. Le hizo recordar su etapa escolar en la que cuenta que sufrió bullying. Tras recibir los insultos cuenta que empezó a sentir mucho calor y un nudo en el estómago y volvieron a su memoria todos los recuerdos traumáticos que vivió en su infancia.

Cree el entrevistado que tendrá las de ganar en el juicio porque no ha presentado ninguna prueba. "Se ha presentado con mucha prepotencia diciendo que en vista de que no le ha caído el peso de la ley, la próxima vez que se vea en una de estas tendrá que agredir", relata.