Un atún gigante sorprende a los bañistas en una playa de Marbella tras llegar hasta la arena

Los bañistas que se encontraban este sábado en la playa del Ancón, en Marbella (Málaga), vivieron una situación tan inesperada como llamativa. Un enorme atún apareció a escasos metros de la orilla y terminó quedando atrapado sobre la arena, provocando la sorpresa de quienes disfrutaban del día en la costa.

Según los testimonios recogidos en el lugar, el animal podría pesar alrededor de 300 kilos. Antes de alcanzar la playa, habría estado nadando detrás de un bañista, que tuvo que alejarse rápidamente del ejemplar hasta conseguir ponerse a salvo.

Una vez en la arena, el atún comenzó a moverse con fuerza y a agitar la cola intentando regresar al agua. Las imágenes grabadas por varios presentes muestran al animal visiblemente alterado, mientras decenas de personas observaban la escena desde la playa.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los testigos fue que el pez parecía presentar una lesión en la zona de las branquias y se apreciaba sangre. Algunos bañistas apuntaron a la posibilidad de que pudiera haber sufrido previamente algún daño relacionado con aparejos de pesca, aunque no se ha confirmado el origen de las heridas.

Ante la dificultad para mover un ejemplar de semejante tamaño, los presentes buscaron una manera improvisada de ayudarlo. Con la colaboración de varias personas y utilizando tumbonas y sillas, consiguieron empujarlo hasta el agua y facilitar su regreso al mar.

La insólita escena fue grabada en varios vídeos que posteriormente comenzaron a circular por redes sociales. En las imágenes se puede ver al gigantesco atún luchando por volver a aguas más profundas mientras los bañistas se acercan para contemplarlo y grabar el momento con sus teléfonos móviles.

El inesperado encuentro también generó numerosas reacciones en internet. Algunos usuarios recurrieron al humor para comentar el tamaño del pez y la situación vivida por el bañista que se encontraba en el agua.

Entre las bromas hubo comparaciones con la conocida película Tiburón, mientras otros destacaron el susto que debió llevarse la persona que tuvo que escapar nadando del enorme animal.

El episodio convirtió durante unos minutos esta zona del litoral marbellí en el escenario de una imagen poco habitual: un gigantesco atún de varios cientos de kilos luchando por regresar al Mediterráneo ante la atenta mirada de numerosos curiosos.

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