España, paraíso del teletrabajo: por qué los nómadas digitales eligen vivir aquí mientras cobran de Estados Unidos

El fenómeno de los nómadas digitales no es casual. La globalización y la irrupción del teletrabajo tras la pandemia han permitido que miles de empleados mantengan sus puestos sin necesidad de vivir en el mismo país que su empresa. Según explica Federico González, socio fundador de GS Legal Consulter, el incremento de solicitudes de visa ha sido "exponencial", con un crecimiento anual cercano al 40%. Además, advierte de un "movimiento muy importante como consecuencia de las políticas controvertidas de Donald Trump", que ha impulsado a muchos estadounidenses a buscar alternativas fuera de su país.

España se ha convertido en el país favorito para los nómadas digitales.Según el informe Global Digital Nomad Report 2025 elaborado por Global Citizen Solutions de 64 destinos analizados en distintos informes internacionales, ocupa el primer puesto como mejor lugar para vivir y teletrabajar. Se trata de profesionales que residen en España, pero trabajan para empresas o clientes extranjeros principalmente en Estados Unidos y cobran allí sus salarios.

Uno de esos casos es el de Roshan Félix, encargada de un departamento de sostenibilidad en Washington. Lleva dos años instalada en Madrid y ha traído a toda su familia. "En Estados Unidos vivimos muy rápido, casi no hay tiempo para pasar en familia. Legalmente son ocho horas, pero hay una cultura de no parar", explica. "La calidad de vida aquí es totalmente diferente. Vale la pena porque la vida es más tranquila”. Especialmente, muchos de ellos se instalan en la capital. Al preguntarle a Roshan cuál era el motivo de elegir Madrid, su contestación fue contundente. "Porque Madrid mola, tiene mi corazón".

La visa para nómadas digitales no es un proceso complejo, aunque requiere asesoramiento. Permite residir legalmente en España y tributar aquí. Quienes mantienen relación laboral con una empresa pueden acogerse a la conocida Ley Beckham, con una tributación fija del 24%, mientras que los autónomos tributan por el régimen ordinario. En muchos casos, con salarios medios que rondan los 300.000 euros anuales, pueden llegar a aportar hasta un 40% en impuestos, lo que supone un importante incremento en la recaudación del Estado. Por ejemplo, en el caso de un autónomo que cobre más de 300.000 euros puede llegar a tributar unos 140.000. Además están muy concienciados con los productos locales. Roshan y su familia intenta siempre comprar en negocios de proximidad. "Bajo siempre a la frutería de debajo de mi casa, estamos muy agradecidos".

Pero sus motivos no son solo económicos. "En Estados Unidos viven para trabajar", resume Roshan. Pagan impuestos aquí y presentan su declaración en Estados Unidos para cumplir con ambas administraciones. Para ellos poder residir aquí es una ventaja tanto económica como social y les permite ganar a la americana y gastar a la española.

