¿Cómo ver el eclipse sin riesgos? Usar gafas de sol podría dañar la vista de manera irreversible

El histórico eclipse solar total que podrá verse en España el próximo 12 de agosto puede generar entre 400.000 y 1,5 millones adicionales de desplazamientos ese día, según un estudio de movilidad del Gobierno.

Ante la llegada de este evento histórico, más vale prevenir que curar, pues nunca debe observarse directamente sin la protección adecuada. De no contar con ella, mirar al Sol durante el eclipse puede ocasionar daños oculares permanentes.

Aunque el Sol no parezca tan intenso durante el fenómeno, sus radiaciones también son peligrosas para los ojos. Por ello, se recomiendan unas gafas especiales con criterio de calidad en lugar de remedios caseros, entre otras medidas, según advierten varios profesionales.

Gafas especiales como recomendación para ver el eclipse

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha recomendado a los ciudadanos usar gafas con un criterio de calidad ISO 12312-2 para contemplar el eclipse "desde el principio", no esperar al final para ponérselas, por seguridad y porque así se podrán observar más detalles.

"Mirar al sol directamente es un problema" ha señalado, al igual que "hacerlo con una radiografía, algo que puede dañar la retina". El Ministerio de Consumo ha compartido una estrategia para detectar nichos de fraude en la comercialización de gafas de observación.

Un sólo rayo puede dar lugar a enfermedades en la retina

La gerente de la óptica madrileña ÓpticaPRO Lázaro, Aurelia Lázaro, advierte sobre los posibles riesgos: "Un rayito que nos entre da lugar a enfermedades en la retina. A veces, irreversibles para toda la vida", señala. "Un rayito del Sol es un rayito que en cualquier zona de la retina puede hacer mucho daño. En cualquier zona", indica.

Sobre posibles herramientas o utensilios para ver el eclipse, Lázaro rechaza el uso de algunas alternativas a las gafas recomendadas por Cruz Cigudosa: "Ni remedios caseros como radiografías, DVDs, vidrios ahumados", entre otros.

Sin embargo, Lázaro asegura que es necesario obtener las gafas mencionadas por Cruz Cigudosa: "Tenemos que adquirir las gafas para el eclipse en establecimientos homologados. Deben llevar su certificación internacional ISO 12312-2. Esta es una certificación que nos va a asegurar que la luz visible sea reducida a niveles no peligrosos, bloqueen la luz infravioleta en un 99,9%, bloqueen la luz infrarroja a niveles seguros".

Además, Lázaro rechaza el uso de gafas de sol "por muy buenas que sean", ni siquiera polarizadas, pues deben ser únicamente el modelo homologado. A esto, añade a que estas gafas ISO 12312-2 deben estar "en buenas condiciones, que no tengan más de tres años" y "que no tengan deterioros", detalla.

En caso de incumplir todas estas advertencias, Lázaro indica que "en pocas horas podemos tener unos síntomas como una visión borrosa, podemos tener las líneas torcidas, o incluso "una alteración de la visión de los colores".

Prevención para tomar fotografías durante el eclipse

Durante el histórico fenómeno es posible realizar fotografías, pero es recomendable utilizar filtros solares especiales para cámaras y móviles, ya que la luz solar puede dañar tanto el dispositivo como la vista. El uso de un trípode y ajustar previamente la exposición ayudará a conseguir fotografías más nítidas y seguras.

José Luis Mur, propietario de la tienda madrileña especializada en fotografía Fotocasión, sostiene que el Sol emite "luces muy fuertes", y advierte sobre un riesgo de "cargarnos los aparatos" si no usamos filtros especiales. Estos deben ser "muy ocuros".

Los profesionales recomiendan observar el fenómeno desde el hogar

La vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales, Marta Corella, recomienda "controlar el aforo". En concreto, "quién entra al monte" o "los accesos", entre otras medidas.

Además, Corella avisa de que cuanta más gente se reúna, más posibilidades hay de que se genere un fuego: "La posibilidad de que se convierta en un gran incendio es muy alta. No se puede fumar, no puedes tirar ningún vidrio, y sostiene que los vehículos deben estar en zonas controladas".

Sobre el lugar recomendado para contemplar este evento, desde Protección Civil de la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses, Daniel de Lucas, afirma que "no hace falta moverse" y recomienda verlo desde casa. "La afluencia de gente puede dificultar que la experiencia sea buena", sostiene. Además, recomienda "que la gente disfrute en vivo del eclipse", y que no lo hagan mediante streaming o directos "para no colapsar las redes de telefonía móvil", añade.

Las CC.AA. se preparan para el eclipse

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Cruz Cigudosa, también ha citado un estudio de movilidad que estima un incremento de entre un 30 % y 100 % de los desplazamientos el 12 de agosto desde zona de parcialidad del eclipse a zona de totalidad (la franja entre Madrid y Burgos, aproximadamente), lo que significa un volumen adicional de desplazamientos entre 400.000 y 1,5 millones respecto a cifras habituales para estas fechas.

Las comunidades autónomas están coordinadas con la Dirección General de Tráfico y de Protección Civil para el gran día y cuentan con mapas de accesibilidad, más de 300 puntos de observación, o hasta varios cortes de zonas a las que no se podrá acceder ese día para evitar el peligro.

Ante la posibilidad de incendios, cada comunidad evalúa la previsión de riesgo el día del eclipse y ha tomado decisiones al respecto. En algunas regiones se ha decidido cerrar ciertas zonas al tráfico ese día para evitar riesgos.

Toda la información se encuentra disponible en la web gubernamental www.trioeclipses.es, que tiene un visor en el que los ciudadanos pueden comprobar qué visibilidad tendrán del eclipse en sus localidades.

Los mejores lugares para observar el eclipse

Grandes ciudades como Madrid y Barcelona quedarán fuera de la franja de totalidad, pero podrán presenciar un eclipse parcial, con más del 99% del Sol cubierto. No obstante, desde Valencia, Zaragoza y Bilbao, se podrá disfrutar de la experiencia de vivir el eclipse total.