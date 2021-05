La advertencia de Daniel Savoini, sanitario que grabó un botellón desde la UCI: "Que no se la jueguen"

Daniel Savoini, profesional sanitario que grabó un botellón delante de la UCI del hospital donde trabaja, ha querido lanzar un mensaje de advertencia. "Querría transmitir un mensaje a la sociedad de responsabilidad individual, que no se la jueguen porque nadie está libre de acabar en una UCI. Que no se la jueguen".

El enfermero ha pasado por el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias: "Creo que es un sector importante de la población no entendido, o no hemos sabido transmitir el drama que hemos vivido en los hospitales y que a día de hoy estamos viviendo".

Sobre aquella noche, cuando grabó el vídeo desde la UCI donde trabaja, Daniel ha relatado que "casos en UCI se siguen teniendo. Nuestro hospital en concreto no es el que peor está de la Comunidad de Madrid, hay otros que están en una situación peor. En mi hospital hay 2 unidades de cuidados intensivos. La mía está llena de pacientes COVID. Siempre está llena."

"Las imágenes que grabé, en realidad, se vienen repitiendo de hace tiempo atrás. Quizá el sábado pasado con la celebración del fin de pandemia se les fue un poco de las manos pero vamos que todos los fines de semana podemos ver esas imágenes desde la UCI" ha explicado Daniel Savoini, profesional sanitario.

El enfermero ha asegurado que las imágenes del vídeo "no es un caso aislado". Para Daniel su trabajo no está valorado, "estamos cansados, estamos agotados. Sentimos que a veces nuestro trabajo no está valorado ni a nivel social ni a nivel de administración. Como enfermero la verdad es que vivimos cosas muy duras, vivimos cosas traumáticas. Vemos a gente morir y todo eso pasa factura".