Enrique López, sobre los botellones en Madrid: "Nuestros servicios jurídicos nos aconsejaron no restringir la movilidad nocturna"

"El Gobierno no ha estado a la altura, solo cabe calificarle de arrogante y de soberbio" ha espetado Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias. "Nuestros servicios jurídicos nos aconsejaron no restringir la movilidad nocturna" ha explicado el consejero de la CAM sobre los botellones vistos este fin de semana en la capital después del fin del estado de alarma.

¿Se puede aplicar un toque de queda sin estado de alarma? Para Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, "con la actual ley orgánica de medidas especiales para la salud pública entiendo que es muy difícil. Además, le voy a dar una explicación para que se entienda. La previsión legal que permite este tipo de medidas tiene exactamente 14 palabras que es 'cualquier otra medida que tenga como fin protegerse de un riesgo transmisible'. Con una línea no se puede pretender exigir a los tribunales y menos al Tribunal Supremo que establezca un código de derechos fundamentales para proteger la salud pública".

"Por eso, lo que pedimos desde hace ya meses, es reformar esta ley y establecer un catálogo de medidas que sean adoptadas por la administración, un procedimiento. Estamos viviendo eso que se llama la paramnesia del reconocimiento, el dejavú. Porque esto mismo lo hemos dicho hace 2 meses, 4 meses, 8 meses, hemos dicho lo mismo hace ya 10 meses", ha insistido Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

"Se puede establecer ese catálogo de medidas en el que por supuesto están las restricciones de movilidad en zonas, en ciudades. Se puede también restringir el derecho de reunión que es un derecho básico en una democracia y luego hay dos opciones, una es someterlo a ratificación previa autorización de los tribunales y otra, someterla a una decisión posterior ante un recurso ante los tribunales. Cualquiera de esas dos opciones se puede discutir pero eso si en el ámbito del Parlamento, del Congreso" ha explicado Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, en Espejo Público.

El consejero madrileño ha indicado que su partido no busca protagonismo con esta reforma de la ley. "No pasa nada, les ofrecemos la paternidad, que lo asuman ellos. Es como si lo hiciera el Gobierno. No queremos ningún tipo de protagonismo, lo que queremos es que haya un marco legal que habilite la adopción de esas medidas como ocurre en otros países. Es muy sencillo, estamos hablando de proteger la salud pública y es muy serio".

Sobre la crítica de la delegada del Gobierno, Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, afirma que "no entendemos la crítica política de la delegada del Gobierno. Un botellón es de carácter local que se tiene resolver a nivel local. Pero un botellón en época de pandemia es un problema de salud pública en el que tienen que trabajar de forma conjunta policía local, Policía Nacional y Guardia Civil".